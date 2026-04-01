به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی بخشی روز سه‌شنبه ۱۱ فروردین ماه جاری در جلسه ستاد خدمات سفر این شهرستان که با حضور نماینده مشگین‌شهر، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد، گفت: از ابتدای تعطیلات نوروزی، با توجه به آمارها و مشاهدات میدانی شاهد افزایش چشم‌گیر حضور مسافران در شهرستان مشگین‌شهر نسبت به سال‌های قبل هستیم.

فرماندار مشگین‌شهر افزود: بر این اساس میزبان بیش از ۱۲۰ هزار مسافر نوروزی بوده‌ایم و طبق بازدیدهای نظارتی به عمل آمده هیچگونه مشکلی در خدمات‌رسانی به مسافران در سطح شهرستان وجود نداشته است.

او تاکید کرد: از اسفندماه سال گذشته جلسات ستاد خدمات سفر شهرستان به صورت مستمر و منظم برگزار شده و دستگاه‌های عضو ستاد برای آماده‌سازی شرایط و نظارت بر میزبانی شایسته پای کار بوده‌ و همکاری لازم را داشته‌اند.

بخشی ادامه داد: همچنین لازم است از اهالی شهرستان مشگین‌شهر و فعالان حوزه گردشگری در بخش خصوصی قدردانی داشته باشیم که در این مدت به خوبی همکاری داشته‌اند و حتی در مصرف آب و کالاهای اساسی صرفه جویی لازم را انجام داده‌اند تا مشکلی در خدمات‌رسانی به مسافران وجود نداشته باشد.

