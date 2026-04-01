۱۲ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۴

افزایش چشم‌گیر ورود مسافران به شهرستان مشگین‌شهر در نوروز ۱۴۰۵/ دستگاه‌های خدمات‌رسان پای کار سفر هستند

فرماندار مشگین‌شهر از افزایش چشم‌گیر ورود مسافران به این شهرستان در نوروز ۱۴۰۵ نسبت به سال‌های گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی بخشی روز سه‌شنبه ۱۱ فروردین ماه جاری در جلسه ستاد خدمات سفر این شهرستان که با حضور نماینده مشگین‌شهر، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد، گفت: از ابتدای تعطیلات نوروزی، با توجه به آمارها و مشاهدات میدانی شاهد افزایش چشم‌گیر حضور مسافران در شهرستان مشگین‌شهر نسبت به سال‌های قبل هستیم.

فرماندار مشگین‌شهر افزود: بر این اساس میزبان بیش از ۱۲۰ هزار مسافر نوروزی بوده‌ایم و طبق بازدیدهای نظارتی به عمل آمده هیچگونه مشکلی در خدمات‌رسانی به مسافران در سطح شهرستان وجود نداشته است.

او تاکید کرد: از اسفندماه سال گذشته جلسات ستاد خدمات سفر شهرستان به صورت مستمر و منظم برگزار شده و دستگاه‌های عضو ستاد برای آماده‌سازی شرایط و نظارت بر میزبانی شایسته پای کار بوده‌ و همکاری لازم را داشته‌اند.

بخشی ادامه داد: همچنین لازم است از اهالی شهرستان مشگین‌شهر و فعالان حوزه گردشگری در بخش خصوصی قدردانی داشته باشیم که در این مدت به خوبی همکاری داشته‌اند و حتی در مصرف آب و کالاهای اساسی صرفه جویی لازم را انجام داده‌اند تا مشکلی در خدمات‌رسانی به مسافران وجود نداشته باشد.

