 ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان جوانرود در خدمت آسیب دیدگان جنگ تحمیلی/ شهرستان جوانرود یک ظرفیت بزرگ برای توسعه گردشگری است

به‌گزارش میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز چهارشنبه ۱۲ فروردین‌ماه در سفر به شهرستان جوانرود در دیدار با فرماندار این شهرستان اظهار کرد: شهرستان جوانرود با توجه به وجود بازارچه مرزی و طبیعت کم نظیر یک ظرفیت بسیار بزرگ برای توسعه گردشگری استان کرمانشاه است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه افزود: بازارچه مرزی شهر جوانرود این شهرستان را به قطب گردشگری اقتصادی استان تبدیل کرده است که سالانه هزاران گردشگر را به این منطقه می‌آورد.

او گفت: در حوزه جاذبه‌های طبیعی نیز شهرستان جوانرود از جذابیت‌های کم‌ نظیری برخوردار است که به خوبی به آن پرداخته نشده است.

اعظمی تصریح کرد: معرفی این جاذبه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری از جمله اولویت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

او تاکید کرد: ما از هر گونه سرمایه‌گذاری در این حوزه به لحاظ مجوزهای قانونی و پرداخت تسهیلات حمایت می‌کنیم.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید محتوا برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری این یک واقعیت است که مردم باید پیشرو باشند و به این حوزه ورود کنند، ما نیز به عنوان دستگاه دولتی تسهیل گری می‌کنیم .

همچنین هوشیار عبدالله زاده فرمانده شهرستان جوانرود نیز در این دیدار بر ضرورت توسعه سرمایه گذاران در حوزه ایجاد تأسیسات اقامتی شهرستان تاکید کرد و گفت: توسعه مراکز اقامتی رسمی یکی از نیازهای اساسی شهرستان جوانرود است که باید فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات این مسئله رونق بگیرد.

فرماندار شهرستان جوانرود با بیان اینکه اقدامات خوبی برای نوروز در ستاد خدمات سفر شهرستان انجام شده است، گفت: متاسفانه با توجه به وقوع جنگ تحمیلی این اقدامات اجرایی نشدند.

او تاکید کرد: الان با توجه به شرایط جنگی ستاد اجرایی خدمات سفر همه توان خود را برای نظارت بر ارائه خدمات مناسب برای گردشگران نوروزی و آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی به کار گرفته است.

عبدالله زاده استفاده از ظرفیت بازارچه‌های مرزی و توسعه گردشگری را دو ظرفیت اصلی شهرستان توصیف کرد و افزود: گردشگری گنج پنهان جوانرود است که مغفول مانده است و باید با معرفی مناسب و با توسعه سرمایه گذاری این حوزه رونق بگیرد.

او تصریح کرد: یکی از مصوبات سفر استاندار ارائه طرح توسعه گردشگری شهرستان جوانرود است که امیدواریم نهایی شود.

فرماندار شهرستان جوانرود همچنین بر ضرورت سامان‌دهی مراکز اقامتی غیر مجاز برای حمایت از واحدهای مجاز تاکید کرد.

انتهای پیام/