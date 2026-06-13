محسن کرمی کارشناس توسعه گردشگری در یادداشتی نوشت: ناگفته پیداست که بالا بردن جام جهانی فوتبال همچنان بزرگترین جایزه این ورزش محسوب میشود، اما با آغاز مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، رقابت مهم دیگری نیز میان ۴۸ کشور حاضر در این رویداد جهانی در جریان است؛ رقابتی که این بار نه در مستطیل سبز، بلکه در عرصه هویت فرهنگی، هنر، طراحی و روایت ملی شکل میگیرد. تقارن این رویداد با روز جهانی صنایع دستی نیز فرصت مناسبی فراهم کرده است تا نقش هنرهای سنتی، صنایع دستی و میراث فرهنگی در طراحی لباسهای ورزشی مورد توجه قرار گیرد.
لباس تیمهای ورزشی امروز چیزی فراتر از یک پوشش ساده است. این لباسها به ابزاری قدرتمند برای روایت داستان ملتها تبدیل شدهاند؛ از نمایش هویت تیمی گرفته تا ایجاد ارتباط عاطفی با هواداران. پیراهنهای ملی در رویدادهایی همچون جام جهانی و المپیک به نمادهایی از تاریخ، غرور ملی و اتحاد تبدیل میشوند و برای میلیونها هوادار ارزش احساسی و فرهنگی پیدا میکنند. پوشیدن این پیراهنها به هواداران امکان میدهد با تیمها و بازیکنان مورد علاقه خود ارتباط برقرار کنند و در عین حال احساس تعلق به یک هویت ملی مشترک را تجربه نمایند.
بررسی لباسهای برتر جام جهانی نشان میدهد که بسیاری از کشورها از هنرها و میراث بومی خود برای خلق هویت بصری بهره گرفتهاند. لباس آرژانتین از هنر مردمی «فیلتئادو پورتنیو» الهام گرفته است؛ هنری که بر دیوارها، اتوبوسها و دوچرخههای خیابانهای بوئنوسآیرس دیده میشود. مکزیک با استفاده از نقوش تمدن آزتک و تلفیق هنرمندانه سنگ تقویم خورشیدی آزتک، یکی از فرهنگیترین طراحیهای این دوره را ارائه کرده است. لباس دوم اروگوئه نیز ضمن ادای احترام به تیم تاریخساز جام جهانی ۱۹۳۰، از زرهها و پوششهای بومیان باستان الهام گرفته و به نوعی حفاظت از میراث گذشتگان را به تصویر میکشد.
در این میان، لباس تیم ملی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ نسخهای بهروزشده از طراحیهای پیشین است که تصویر یوزپلنگ ایرانی بهعنوان مهمترین عنصر بصری آن بر روی پیراهن نقش بسته است. یوز آسیایی که کمتر از ۵۰ قلاده از آن در طبیعت باقی مانده، به نمادی از حفاظت محیط زیست و هویت طبیعی ایران تبدیل شده است. هرچند این انتخاب ارزشمند است، اما ظرفیتهای گسترده صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران همچنان میتواند در طراحی لباسهای ملی حضوری پررنگتر داشته باشد.
پیراهن تیم های ملی پلتفرم نمایش هویت ملی و حس تعلق و داستان سرایی تیم ها است.
این نمونهها نشان میدهد که لباسهای ورزشی امروزه به بستری برای نمایش فرهنگ و صنایع دستی ملتها تبدیل شدهاند. همانگونه که صنایع دستی حامل حافظه تاریخی و هویت فرهنگی جوامع هستند، لباسهای ورزشی نیز میتوانند این مفاهیم را در سطحی جهانی بازنمایی کنند.
بازیهای ورزشی بینالمللی از جمله جام جهانی و المپیک، امروزه به صحنهای جهانی برای معرفی ملتها و فرهنگها تبدیل شدهاند. در این میان، طراحی لباس نقشی فراتر از زیباییشناسی دارد و به ابزاری برای دیپلماسی فرهنگی بدل شده است. این لباسها نه تنها نماینده یک کشور هستند، بلکه سنتها، ارزشها، تاریخ و هنر آن ملت را نیز بازتاب میدهند.
با تحول صنعت مد، طراحان بیش از گذشته به همکاری با هنرمندان و صاحبان فرهنگهای بومی روی آوردهاند تا محصولاتی خلق کنند که فناوریهای نوین را با میراث سنتی پیوند دهند. چنین رویکردی ضمن ارتقای عملکرد ورزشی، به تقویت هویت فرهنگی و انسجام ملی نیز کمک میکند. از این منظر، میادین ورزشی بینالمللی به نقطه تلاقی ورزش، هنر، مد و فرهنگ تبدیل شدهاند.
در این میان، صنایع دستی میتوانند منبع الهام ارزشمندی برای طراحی لباسهای ورزشی باشند. ایران با برخورداری از گنجینهای غنی از هنرهای سنتی شامل ترمه، پته، سوزندوزی بلوچ، قلمکار، گلیم، جاجیم، نقشمایههای قالی ایرانی و دهها هنر بومی دیگر، ظرفیت بینظیری برای خلق لباسهایی دارد که ضمن حفظ استانداردهای حرفهای ورزش، حامل پیامهای فرهنگی نیز باشند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم پیراهنهای فوتبال مدتهاست از مرز ورزش عبور کرده و وارد فرهنگ عمومی شدهاند. هواداران آنها را نه فقط در ورزشگاهها، بلکه در زندگی روزمره و به عنوان بخشی از پوشش غیررسمی خود استفاده میکنند. طرحهای قدیمی دوباره محبوب میشوند و همکاری میان برندهای ورزشی، طراحان مد و هنرمندان، این لباسها را به آثار فرهنگی و حتی کلکسیونی تبدیل کرده است.
این تلاقی میان ورزش، هنر و مد، لباسهای ورزشی را به یک صنعت اقتصادی و فرهنگی تبدیل کرده است. طراحی موفق یک پیراهن میتواند علاوه بر افزایش فروش و جذب هواداران جدید، نقش مهمی در معرفی فرهنگ و هنر یک کشور ایفا کند.
در این میان، تولید محلی و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی نیز اهمیت ویژهای پیدا میکند. پیشرفت فناوریهای چاپ و گلدوزی این امکان را فراهم کرده است که حتی تیمهای کوچک نیز لباسهایی کاملاً سفارشی و متناسب با هویت فرهنگی خود تولید کنند. استفاده از صنایع دستی و هنرهای محلی در این فرایند، علاوه بر حمایت از اقتصاد محلی، به حفظ میراث فرهنگی و کاهش اثرات زیستمحیطی ناشی از تولید انبوه نیز کمک میکند.
سرمایه فرهنگی هر جامعه، مجموعهای از ارزشها، نمادها، دانشها و هنرهایی است که در طول نسلها شکل گرفتهاند. شناسایی و بهرهبرداری خلاقانه از این سرمایهها میتواند به حفظ تنوع فرهنگی و ارتقای پایداری فرهنگی کمک کند. اهمیت فرهنگی لباس نیز در همین نقطه آشکار میشود؛ جایی که پوشاک میتواند آگاهی عمومی نسبت به میراث فرهنگی و ضرورت حفاظت از محیط زیست را افزایش دهد.
طراحی هرگز از فرهنگ جدا نیست. هر نقش، رنگ و نماد حامل معناست و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی را منتقل میکند. از این رو، استفاده از عناصر صنایع دستی و هنرهای سنتی در طراحی لباسهای ورزشی نه تنها یک انتخاب زیباییشناختی، بلکه رویکردی فرهنگی و توسعهمحور محسوب میشود؛ رویکردی که میتواند میان میراث گذشته و نیازهای امروز پلی پایدار ایجاد کند.
جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر نشان میدهد که رقابت ملتها تنها برای کسب جام نیست؛ بلکه فرصتی است برای نمایش هویت، فرهنگ و هنر. در این میان، صنایع دستی و میراث فرهنگی ملموس و نا ملموس میتوانند به یکی از مؤثرترین ابزارهای روایت فرهنگی تبدیل شوند؛ ابزاری که قادر است تاریخ و هنر ملتها را از کارگاههای سنتی به بزرگترین صحنه ورزشی جهان منتقل کند.
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