بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سعید بروشان، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان صحنه روز جمعه ۲۲ خردادماه اظهار کرد: همزمان با هفته صنایعدستی، میز عرضه و فروش محصولات صنایعدستی هنرمندان و صنعتگران شهرستان صحنه با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان صحنه و شهرداری در تفرجگاه سراب دربند برپا شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان صحنه افزود: از شهروندان و گردشگران گرامی دعوت میشود ضمن بازدید از تفرجگاه زیبای سراب دربند، از آثار و دستساختههای هنرمندان و صنعتگران شهرستان نیز دیدن کرده و با حمایت از تولیدات صنایعدستی، در حفظ و ترویج هنرهای بومی و ارزشمند منطقه سهیم باشند.
او تصریح کرد: در این نمایشگاه دستسازههای هنرمندان شهرستان صحنه از جمله رشتههای گلیم، گیوه، چرم، ظروف سفالی، میناکاری، زیورآلات سنتی و .... عرضه شده است.
علاقهمندان میتوانند تا ۲۷ خردادماه از این نمایش و عرضه محصولات صنایعدستی بازدید کنند.
شهرستان صحنه با چند هزار صنعت گر و هنرمند فعال یکی از قطبهای تولید محصولات صنایعدستی در استان کرمانشاه است.
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