به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیروس ادیب امروز سه‌شنبه ۶ مردادماه با اشاره به حجم گسترده تردد زوار از مسیرهای مواصلاتی شهرستان گیلان‌ غرب در ایام اربعین، اظهار کرد: با توجه به قرارگیری گیلان‌غرب در مسیرهای اصلی تردد زائران، و بازگشایی مرز سومار تمام توان خود را برای نظارت دقیق بر نحوه ارائه خدمات به مسافران به کار گرفته‌ایم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گیلان‌ غرب، افزود: در این طرح نظارتی که با حضور کارشناسان اداره گردشگری و همراهی نهادهای مسئول انجام می‌شود، تمامی مجتمع‌های رفاهی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، واحدهای پذیرایی بین‌راهی و سفره‌خانه‌های سنتی به‌صورت روزانه و سرزده مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

او با بیان اینکه رضایتمندی زوار و حفظ سلامت آنان اولویت اصلی ماست، تصریح کرد: در این بازدیدها، مواردی همچون وضعیت بهداشتی آشپزخانه‌ها، نرخ‌نامه‌ها، کیفیت مواد غذایی، وضعیت نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی، و همچنین نحوه برخورد پرسنل با مسافران به دقت ارزیابی می‌شود.

ادیب در ادامه تأکید کرد: هدف ما از این نظارت‌ها تنها برخوردهای قهری نیست، بلکه هدف اصلی هدایت واحدهای گردشگری به سمت ارائه خدمات استاندارد و شایسته در شأن زوار عتبات عالیات است.

او ادامه داد: خوشبختانه شاهد همکاری خوب فعالان حوزه گردشگری شهرستان هستیم و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، تذکرات لازم برای رفع نقص در کمترین زمان ممکن صادر می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان‌غرب، در پایان ضمن قدردانی از فعالان صنعت گردشگری گیلان‌ غرب که در این ایام با روحیه جهادی به میزبانی از زائران می‌پردازند، یادآور شد: در تلاش هستیم، تا با نظارت‌های دقیق و مستمر، تصویری مثبت از مهمان‌نوازی مردم گیلان‌غرب در ذهن زائرانی که از این دیار عبور می‌کنند، به یادگار بماند.

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