ابلاغ ضوابط عرصه و حریم معبد آناهیتا کنگاور

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی گراوند روز دوشنبه ۵ مردادماه بازنگری ضوابط را گامی اساسی برای صیانت هرچه بیشتر از این بنای بی‌نظیر تاریخی دانست و بر الزامات قانونی و مجازات‌های تخلف از آن تأکید کرد.

مدیر پایگاه ملی معبد آناهیتا کنگاور افزود: وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نقشه بازنگری‌ شده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی معبد آناهیتای کنگاور را به استاندار کرمانشاه ابلاغ کرد. این بازن گری در چارچوب قوانین حفاظتی و با هدف به‌روزرسانی ضوابط پیشین، متناسب با شرایط کنونی و با تأکید بر اولویت حفاظت از این بنای شاخص تاریخی انجام شده است.

او ادامه داد: معبد آناهیتا در استان کرمانشاه، شهرستان کنگاور، در امتداد جاده ارتباطی شرق به غرب (مسیر باستانی موسوم به راه شاهی) واقع شده است. این بنا که از نظر بازه زمانی به دوره اشکانی- ساسانی تعلق دارد، امروزه در مرکز شهر کنگاور و در میان بافت شهری محصور شده است و یکی از مهم‌ترین بناهای معماری دوره تاریخی ایران به شمار می‌رود.

گراوند تصریح کرد: این اثر ارزشمند که در ۲۴ شهریور ۱۳۱۰ با شماره ثبت ۳۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یکی از بزرگ‌ترین تک‌بناهای یکپارچه ساخته شده از سنگ است که به لحاظ معماری و ساختارهای نظام ستون‌سازی، نمونه مشابه ی در ایران ندارد و از اهمیت و جایگاه حفاظتی بسیار بالایی برخوردار است.

مدیر پایگاه میراث ملی معبد آناهیتا، کنگاور با تأیید این ابلاغیه، آن را گامی اساسی برای صیانت هرچه بیشتر از این اثر ارزشمند دانست و اظهار کرد: بازنگری ضوابط عرصه و حریم این اثر ملی، با هدف به‌روزرسانی قوانین حفاظتی و متناسب‌سازی آن با شرایط کنونی، در چارچوب کامل قوانین بالادستی انجام شده است.

او با استناد به مواد قانونی، خاطرنشان کرد: بر اساس بند ۱۲ از ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی و مواد مرتبط با قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و نظام‌نامه اجرایی آن، این ابلاغیه الزام‌آور است. محدوده حریم این اثر تحت حفاظت و نظارت مستقیم وزارت میراث‌فرهنگی قرار دارد و هرگونه دخل و تصرف در محدوده حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی مقرر، جرم محسوب شده و مرتکبان طبق مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به مجازات‌های قانونی محکوم خواهند شد.

گراوند در پایان با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای ثبت جهانی این محوطه تاریخی، بر عزم جدی وزارت میراث‌فرهنگی برای حفاظت حداکثری از این اثر ارزشمند تأکید کرد و افزود: این اقدام با هدف تأمین حداکثری حراست از محوطه تاریخی و ساماندهی هرچه بهتر این بنای منحصربه‌فرد برای نسل‌های آینده انجام شده است.



انتهای پیام/