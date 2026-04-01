بیش از یک میلیون تردد نوروزی در اردبیل ثبت شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، منصور نجفقلیزاده در بازدید از بزرگراه اردبیل - آستارا با اشاره به افزایش محسوس سفرها به استان اردبیل گفت: طبق آمار بهدستآمده از سامانه هوشمند ثبت تردد جادهای، تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار تردد در مبادی ورودی استان و ۶۶۵ هزار تردد در مبادی خروجی ثبت شده است.
معاون ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای اردبیل با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۲۵ هزار خودرو در استان اردبیل متوقف یا در حرکت است، گفت: تحلیلهای آماری مرکز مدیریت راهها نشان میدهد حجم سفرها در این روزها بهصورت قابل توجهی افزایش یافته و بخش زیادی از این ترددها مربوط به مسافران نوروزی و گردشگران ورودی به استان است.
او از افزایش تقاضای مردمی برای دریافت اطلاعات ترافیکی و جادهای خبر داد و افزود: در این ایام ۸ هزار و ۵۰۰ مورد تماس مردمی با سامانه ۱۴۱ برقرار شده و همکاران مرکز مدیریت راهها بهصورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مردم عزیز و مسافران گرامی هستند.
نجفقلیزاده با اشاره به مبادی پرتردد استان تصریح کرد: بیشترین حضور خودروها مربوط به پلاکهای تهران، آذربایجان شرقی، البرز، آذربایجان غربی و گیلان است و محورهای اردبیل - سرچم و اردبیل - آستارا نیز بیشترین حجم تردد را به خود اختصاص دادهاند.
