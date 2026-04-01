۱۲ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۵

بازدید سرپرست میراث‌فرهنگی کرمانشاه از پروژه‌های گردشگری جوانرود

بازدید سرپرست میراث‌فرهنگی کرمانشاه از پروژه‌های گردشگری جوانرود

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در سفر به شهرستان جوانرود از تعدادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تاسیسات گردشگری شهرستان بازدید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز چهارشنبه ۱۲ فروردین‌ماه در سفر به شهرستان جوانرود اچضمن بازدید از پروژه‌های سرمایه‌گذاری از تاسیسات گردشگری شهرستان بازدید کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در این بازدید از روند اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و با هدف جلوگیری از انحراف تسهیلات پرداختی از چند پروژه سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری بازدید کرد.

او همچنین با حضور در مراکز اقامتی و پذیرایی شهرستان روند خدمات دهی به گردشگران نوروزی را مورد بررسی قرار داد.

اعظمی همچنین در بازدید از شهرستان جوانرود از ساختمان متعلق به شرکت توسعه گردشگری و امکان سنجی تبدیل این مجموعه به ساختمان اداری بازدید کرد.

معاون توسعه مدیریت، مسئول دفتر فنی، رئیس روابط عمومی اداره کل و رئیس اداره شهرستان در این سفر کاری سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه را همراهی کردند.

مهدی خالوندی
دبیر مرضیه امیری

