به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز چهارشنبه ۱۲ فروردین‌ماه در سفر به شهرستان جوانرود اچضمن بازدید از پروژه‌های سرمایه‌گذاری از تاسیسات گردشگری شهرستان بازدید کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در این بازدید از روند اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و با هدف جلوگیری از انحراف تسهیلات پرداختی از چند پروژه سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری بازدید کرد.

او همچنین با حضور در مراکز اقامتی و پذیرایی شهرستان روند خدمات دهی به گردشگران نوروزی را مورد بررسی قرار داد.

اعظمی همچنین در بازدید از شهرستان جوانرود از ساختمان متعلق به شرکت توسعه گردشگری و امکان سنجی تبدیل این مجموعه به ساختمان اداری بازدید کرد.

معاون توسعه مدیریت، مسئول دفتر فنی، رئیس روابط عمومی اداره کل و رئیس اداره شهرستان در این سفر کاری سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه را همراهی کردند.

