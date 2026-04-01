بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امین کوگانی امروز چهارشنبه ۱۲ فروردینماه با بیان اینکه خوشبختانه امسال شاهد حضور گسترده مسافران در خانه صنایعدستی کرمانشاه هستیم، گفت: این مجموعه با ۲۵ غرفه در رشتههای گوناگون صنایعدستی، ظرفیت آن را دارد که هر گردشگری را برای ساعتها در فضای هنری و فرهنگی خود مجذوب کند.
معاون صنایعدستی استان کرمانشاه، افزود: در تعطیلات نوروز، تعداد بازدیدکنندگان افزایش چشمگیری داشته و این استقبال نشان میدهد که هنرهای سنتی کرمانشاه همچنان برای مسافران جذابیت ویژهای دارد.
کوگانی تصریح کرد: تلاش کردیم در این خانه، مجموعهای هماهنگ از هنرهای اصیل منطقه را در کنار هم قرار دهیم تا بازدیدکنندگان علاوه بر خرید، با فرایند خلق این آثار نیز آشنا شوند.
معاون صنایعدستی استان کرمانشاه در پایان گفت: خوشحالم که این تلاش مورد توجه مسافران نوروزی قرار گرفته و امیدوارم چنین رویدادهایی بتواند سهم مهمی در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان داشته باشد.
استان کرمانشاه دارای سه شهر و یک روستای ملی صنایعدستی است که شامل شهر نودشه به به عنوان شهرملی گیوه، هرسین شهر ملی گلیم، دالاهو شهر ملی تنبور است و همچنین روستای فش در شهرستان کنگاور هم به عنوان روستای ساخت سازهای سنتی به ثبت ملی رسیده است.
