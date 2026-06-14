۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۴

غرفه‌های نمایشگاه صنایع‌دستی در خانه مهر بازنشستگان کرمانشاه برپا شد

غرفه‌های نمایشگاه صنایع‌دستی در خانه مهر بازنشستگان کرمانشاه برپا شد

به مناسبت گرامیداشت هفته صنایع‌دستی، غرفه‌های متنوعی از آثار هنرمندان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در خانه مهر بازنشستگان واقع در پارک لاله کرمانشاه برپا شده است و تا پنجشنبه ۲۸ خردادماه پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی یکشنبه ۲۴ خردادماه، با اعلام این خبر گفت: به مناسبت هفته صنایع‌دستی، نمایشگاهی از آثار هنرمندان استان در خانه مهر بازنشستگان واقع در پارک لاله کرمانشاه برپا شده است که در آن، تولیدات ارزشمندی از رشته‌های: میناکاری، قلم‌زنی، گیوه‌بافی، سنگ‌های قیمتی، تذهیب و سایر هنرهای سنتی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه با اشاره به هدف برپایی این نمایشگاه افزود: این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان، حمایت از هنرمندان و ایجاد فرصت برای آشنایی بیشتر شهروندان با هنرهای اصیل ایرانی برگزار شده و تلاش شده است مجموعه‌ای متنوع از آثار فاخر هنرمندان کرمانشاهی در آن ارائه شود.

کوگانی تصریح کرد: این نمایشگاه تا پنجشنبه ۲۸ خردادماه ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌توانند در این مدت از غرفه‌ها بازدید کرده و با آثار هنرمندان صنایع‌دستی استان از نزدیک آشنا شوند.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در مناسبت‌های مختلف، تصریح کرد: برپایی چنین نمایشگاه‌هایی علاوه بر معرفی هویت فرهنگی و هنری کرمانشاه، زمینه‌ای برای توسعه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی و ترویج هنرهای بومی فراهم می‌کند.

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کد خبر 1405032402175
مهدی خالوندی
دبیر محمد آوخ

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