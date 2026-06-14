بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امین کوگانی یکشنبه ۲۴ خردادماه، با اعلام این خبر گفت: به مناسبت هفته صنایعدستی، نمایشگاهی از آثار هنرمندان استان در خانه مهر بازنشستگان واقع در پارک لاله کرمانشاه برپا شده است که در آن، تولیدات ارزشمندی از رشتههای: میناکاری، قلمزنی، گیوهبافی، سنگهای قیمتی، تذهیب و سایر هنرهای سنتی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
معاون صنایعدستی استان کرمانشاه با اشاره به هدف برپایی این نمایشگاه افزود: این رویداد با هدف معرفی ظرفیتهای صنایعدستی استان، حمایت از هنرمندان و ایجاد فرصت برای آشنایی بیشتر شهروندان با هنرهای اصیل ایرانی برگزار شده و تلاش شده است مجموعهای متنوع از آثار فاخر هنرمندان کرمانشاهی در آن ارائه شود.
کوگانی تصریح کرد: این نمایشگاه تا پنجشنبه ۲۸ خردادماه ادامه دارد و علاقهمندان میتوانند در این مدت از غرفهها بازدید کرده و با آثار هنرمندان صنایعدستی استان از نزدیک آشنا شوند.
معاون صنایعدستی استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر اهمیت برگزاری نمایشگاههای صنایعدستی در مناسبتهای مختلف، تصریح کرد: برپایی چنین نمایشگاههایی علاوه بر معرفی هویت فرهنگی و هنری کرمانشاه، زمینهای برای توسعه بازار فروش محصولات صنایعدستی و ترویج هنرهای بومی فراهم میکند.
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