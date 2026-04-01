به گزارش خبرنگار میراثآریا، مجموعه جهانی بیستون که در فهرست میراث جهانی یونسکو جای دارد، در تعطیلات نوروزی امسال به کانون توجه مسافران تبدیل شده است.
این مجموعه که تلفیقی از هنر، اقتدار و افسانههای کهن ایرانی است، با دارا بودن آثار بینظیری همچون کتیبه جهانی داریوش هخامنشی، مجسمه هرکول، فرهادتراش و کاروانسرای شاهعباسی، هر ساله میزبان گردشگران بیشماری از اقصی نقاط ایران و جهان است.
بازدیدکنندگان در این ایام با صعود به دامنه کوه بیستون و نظاره کتیبهها و نقوش برجسته، بیش از هر چیز تحت تأثیر عظمت صخرههایی قرار میگیرند که گویی رازی سر به مهر را در دل خود پنهان کردهاند.
مهندسی دقیق و پیامهای بهجامانده از عصر هخامنشی در کنار زیبایی خیرهکننده اثر فرهادتراش که روایتی از عشق و استقامت در دل کوه است، تجربهای متفاوت برای مسافران نوروزی رقم زده است.
مسئولان گردشگری استان کرمانشاه با اشاره به استقبال گسترده از این مجموعه، از فراهمسازی زیرساختهای لازم برای میزبانی مطلوب خبر داده و تأکید کردهاند که حضور گسترده مردم در بیستون، فرصتی طلایی برای معرفی هرچه بیشتر تاریخ و فرهنگ ایران به نسل جدید و گردشگران بینالمللی است.
بیستون تنها یک اثر تاریخی نیست؛ بلکه سندی زنده از هنر سنگتراشی و نبوغ ایرانیان باستان است که امروز در بهار ۱۴۰۵، بار دیگر با حضور گردشگران جان گرفته و شکوهِ ماندگار خود را به رخ میکشد.
