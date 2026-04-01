حضور بیش از ۷۴ هزار گردشگر دریایی در سواحل مازندران تا پایان روز یازدهم فروردین ماه ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید کیا کجوری ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ با اعلام این مطلب افزود: از ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ تا یازدهم فروردین جاری ماه امسال، در مجموع تعداد ۷۴ هزار و ۱۰۴ گردشگر دریایی در بیش از ۹۰ ایستگاه تفریحات دریایی در سواحل استان (رامسر تا فرح آباد ساری) از امکانات و تسهیلات دریایی بهره گرفتند.



مدیر کل بنادر مازندران با بیان این که خوشبختانه تا پایان روز یازدهم هیچگونه سانحه دریایی در محدوده تحت نظارت اداره کل رخ نداد، افزود: تا این تاریخ، تعداد ۱۷ هزار و ۷۹ تردد دریایی با بهره گیری از ۱۲ هزار و ۸۲۷ فروند انواع شناور و قایق تفریحی و همچنین ۴ هزار و ۲۵۲ فروند جت اسکی در سواحل مازندران انجام شد.

کیا کجوری برگزاری جلسه با دستگاه های اجرایی مسئول در طرح کمیته خدمات حمل و نقل دریایی استان ذیل کمیته خدمات حمل و نقل دریایی کشور و تشریح وظایف و مسئولیت‌های هریک از ارگان.ها جهت تامین ایمنی سفر های دریایی در ایام نوروز ۱۴۰۵، بازدید فنی از شناورهای مسافری مستقر در اسکله های تفریحی استان به منظور حصول اطمینان از ایمن بودن آنها و معتبر بودن گواهینامه های ایمنی و فنی آنان جهت ارائه خدمات بهینه به مسافران و گردشگران دریایی در ایام نوروز، برگزاری مانور های جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی دریا جهت آمادگی هرچه بیشتر تیم های عملیاتی در شرایط اضطرار دریایی در ایام طرح، تجهیز همیاران ناجی محدوده تحت نظارت (رامسر تا فرح آباد ساری) به وسایل امداد و نجات دریایی، اعزام روزانه دو گروه از کارشناسان دریایی اداره کل به سواحل تحت نظارت در ایام طرح به منظور نظارت بر موارد ایمنی و حفظ محیط زیست دریا و ساحل، تهیه بنر با موضوع ایمنی دریایی و حفظ محیط زیست دریا و ساحل و نصب آن در ایستگاه‌های تفریحات دریایی استان، تهیه بروشور با موضوع ایمنی دریایی و حفظ محیط زیست دریا و توزیع آن در بین مسافران و گردشگران دریایی برشمرد.

او افزود: پایش مستمر شماره تماس ۱۵۵۰ (شماره امداد و نجات دریایی) و ... را از دیگر اقدامات اداره کل بنادر و دریانود استان مازندران در راستای اجرای طرح ایمنی سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۵ برشمرد.

