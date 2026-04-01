بهگزارش میراثآریا، تکیه معاونالملک، گنجینهای از هنر کاشیکاری ایران بوده و شهرت خود را مدیون کاشیکاریهای خیرهکننده و داستانگونهاش است، در نوروز امسال بار دیگر توانست جایگاه ویژه خود را در میان مقاصد پرطرفدار گردشگری ایران تثبیت کند.
بازدیدکنندگان با قدم گذاشتن به این مجموعه تاریخی، در میان رواقها و تالارهای مزین به کاشیهای هفترنگ با نقوش مذهبی، حماسی و داستانی، غرق در تماشای زیبایی و ظرافت هنر ایرانی شدند.
این بنا که یادگاری از دوران پرفراز و نشیب قاجار است، نه تنها از نظر معماری و تزئینات، بلکه به واسطه روایتگری تاریخی خود از طریق نقوش کاشیها، تجربهای فرهنگی و بصری منحصربهفرد را برای بازدیدکنندگان فراهم میآورد.
مسئولان میراث فرهنگی استان کرمانشاه از افزایش قابل توجه آمار بازدیدکنندگان نسبت به گذشته خبر داده و این رونق را نشاندهنده جذابیت رو به رشد جاذبههای تاریخی و فرهنگی استان و همچنین تلاشهای انجام شده برای معرفی بهتر این آثار دانستند.
حضور گردشگران در تکیه معاونالملک، فرصت خوبی برای آشنایی نسل جوان با تاریخ، هنر و فرهنگ غنی ایران اسلامی فراهم آورد و شور و نشاط خاصی به فضای این بنای تاریخی بخشید.
