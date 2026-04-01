ادامه عملیات ساماندهی حمام تاریخی احمدآباد سفلی تکاب

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، داوود فرازی اظهار کرد: در راستای عملیات مرمتی و حفاطتی حمام تاریخی احمدآباد سفلی، قسمت ورودی حمام که در اثر ساختوساز تخریب شده بود، با ایجاد فضای الحاقی و مناسب، برای جلوگیری از ورود حیوانات، بازسازی و ایمنسازی، همچنین، سقف حمام با استفاده از کاهگل حفاظتی استحکامبخشی و مرمت شد.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: در ادامه فرآیند ساماندهی، مرحله دوم فضاهای داخلی این اثر تاریخی توسط اهالی روستا بهمنظور آمادهسازی برای بهرهبرداری و استفاده فرهنگی، پاکسازی میشود.
او گفت: در راستای حفظ و بهرهبرداری مناسب از این اثر ارزشمند، دهیاری و شورای روستا با واگذاری حمام تاریخی به سرمایهگذار بومی روستا موافقت کردهاند و امید است با اتمام عملیات مرمتی حمام تاریخی احمدآباد سفلی، این مجموعه بهعنوان یک مجموعه فرهنگی، زمینهای برای جذب گردشگران و ارتقای فرهنگی روستا فراهم شود.
