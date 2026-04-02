ثبت بیش از ۱۰ میلیون تردد وسایل نقلیه در آذربایجان غربی 

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری اظهار کرد: از ۲۵ اسفتد ۱۴۰۴ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰ میلیون ۴۵۵ هزار و ۹۸ تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی به ثبت رسیده و بیشترین تعداد تردد روزانه مربوط به محور ارومیه_سلماس با ۳۴۸ هزار و ۵۱ تردد است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: در طول ایام نوروز بیشترین تعداد تردد اتوبوس و کامیون از طریق مرز بازرگان انجام شده و بیشترین تعداد تردد مسافر مربوط به مرز رازی خوی است.
او با بیان اینکه اعضای ستاد خدمات سفر استان در طول ایام نوروز پای کار بودهاند، تصریح کرد: ۳۶ مجتمع خدمات رفاهی بینراهی در طول ایام نوروز به همراه ۵۱ مرکز عملیاتی هلال و ۱۱۴ پایگاه اورژانس به مسافران نوروزی خدمات میدهند.
