۱۳ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۰

امدادرسانی هلال احمر به سیل‌زدگان ۸۴ روستای جنوب سیستان و بلوچستان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان وبلوچستان از امدادرسانی به ۹۸۹ نفر درگیر سیلاب در ۸۴ روستا در جنوب این استان از دوم تا یازدهم فروردین امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیدمحمدمهدی سجادی ۱۳ فروردین ماه اظهار کرد: این روستاها در شهرستان‌های چابهار، زرآباد، نیکشهر، دلگان، سرباز، فنوج و راسک مستقر هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان وبلوچستان افزود: پس از وقوع سیلاب و آبگرفتگی در روزهای اخیر، ۱۰۰ نیروی امدادی هلال احمر به سرعت در مناطق هدف حضور یافتند و عملیات امدادرسانی را در ۸۴ روستای جنوب این استان آغاز کردند.

او با اشاره به رسیدگی کامل به خانوارهای آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ادامه داد: اقلام امدادی شامل ۱۶۱ دستگاه چادر امدادی، ۲۹۱ تخته موکت، ۸۸۰ تخته پتو، ۴۹۳ کیلوگرم نایلون و ۳۳۱ بسته سبد غذایی ۷۲ ساعته بین خانوارهای درگیر سیلاب توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت اسکان اضطراری سیل‌زدگان خاطرنشان کرد: ۵۷۸ نفر از افراد آسیب دیده در چادر اسکان اضطراری یافتند.

سجادی تاکید کرد: با توجه به اقدامات انجام‌ شده و تثبیت شرایط در مناطق سیل‌زده در زمان حاضر مشکلی در روستاهای تحت تاثیر وجود ندارد و وضعیت به حالت عادی بازگشته است.

او خاطر نشان کرد: نیروهای هلال‌احمر سیستان و بلوچستان همچنان در مناطق مذکور حضور دارند تا در صورت نیاز خدمات تکمیلی ارائه شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405011301009
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha