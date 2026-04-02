به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیدمحمدمهدی سجادی ۱۳ فروردین ماه اظهار کرد: این روستاها در شهرستان‌های چابهار، زرآباد، نیکشهر، دلگان، سرباز، فنوج و راسک مستقر هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان وبلوچستان افزود: پس از وقوع سیلاب و آبگرفتگی در روزهای اخیر، ۱۰۰ نیروی امدادی هلال احمر به سرعت در مناطق هدف حضور یافتند و عملیات امدادرسانی را در ۸۴ روستای جنوب این استان آغاز کردند.

او با اشاره به رسیدگی کامل به خانوارهای آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ادامه داد: اقلام امدادی شامل ۱۶۱ دستگاه چادر امدادی، ۲۹۱ تخته موکت، ۸۸۰ تخته پتو، ۴۹۳ کیلوگرم نایلون و ۳۳۱ بسته سبد غذایی ۷۲ ساعته بین خانوارهای درگیر سیلاب توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت اسکان اضطراری سیل‌زدگان خاطرنشان کرد: ۵۷۸ نفر از افراد آسیب دیده در چادر اسکان اضطراری یافتند.

سجادی تاکید کرد: با توجه به اقدامات انجام‌ شده و تثبیت شرایط در مناطق سیل‌زده در زمان حاضر مشکلی در روستاهای تحت تاثیر وجود ندارد و وضعیت به حالت عادی بازگشته است.

او خاطر نشان کرد: نیروهای هلال‌احمر سیستان و بلوچستان همچنان در مناطق مذکور حضور دارند تا در صورت نیاز خدمات تکمیلی ارائه شود.

