آرمان ارشادی مدیر پایگاه میراث ملی فرح‌آباد ساری در یادداشتی نوشت: ویژه‌برنامه‌های نوروزی امسال در پنج محور اصلی اجرایی شد که تغییر چهره محیطی و ارتقای سطح تعامل با مخاطب، هسته اصلی این فعالیت‌ها بود.

در بخش اقدامات اجرایی، علاوه بر مرمت و اصلاح بندکشی‌های فرسوده، عملیات پاکسازی و آواربرداری گسترده در محوطه «جهان‌نما» و «حمام صفوی» به پایان رسید. همچنین بهسازی فضای سبز مجموعه با هدف بهبود منظر تاریخی برای استقبال از مسافران نوروزی انجام شد.

نقطه عطف فعالیت‌های امسال، استفاده از فناوری‌های نوین در مستندسازی بود. پایگاه فرح‌آباد با رنگی‌سازی و متحرک‌سازی تصاویر قدیمی مجموعه و همچنین بازآفرینیِ هوش‌مندانه‌ی یافته‌های باستان‌شناسی ناقص، تجربه‌ای بصری و متفاوت را برای بازدیدکنندگان رقم زد. تولید محتوای چندرسانه‌ای شامل انیمیشن روایت تاریخی شهر و مستند نگاری از تجربیات استادکاران قدیمی مجموعه، از دیگر اقدامات این بخش بود.

برنامه‌های فرهنگی نوروز ۱۴۰۵ با نگاهی ویژه به کودکان طراحی شد. ایجاد فضای نقاشی در مسجد-مدرسه شاه‌عباس و آیین نمادین رهاسازی ماهی‌های قرمز در حوض این مسجد توسط کودکان، با هدف پیوند نسل جدید با هویت تاریخی منطقه صورت گرفت. همچنین نمایشگاه تصاویر قدیمی و بازارچه صنایع‌دستی مازندران در محوطه مجموعه برپا گردید.

با هدف تسهیل دسترسی گردشگران به اطلاعات تاریخی، با توجه به چالش‌های دسترسی به اینترنت، تابلوهای راهنمای فیزیکی جدید جایگزین سیستم‌های صرفاً دیجیتال (QR Code) شدند تا فرآیند معرفی بناها به صورت پایدار انجام شود.

بر اساس ثبت سامانه پایگاه میراث ملی فرح‌آباد، از ابتدای تعطیلات نوروزی تا تاریخ ۱۴ فروردین، مجموعاً ۵۰۱۶ نفر از این نگین معماری صفوی در شمال کشور بازدید کرده‌اند که نشان‌دهنده استقبال قابل‌توجه گردشگران از این سایت تاریخی است.

