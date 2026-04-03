به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری اظهار کرد: از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۹۹۹ هزار و ۱۶۵ مسافر نوروزی از جاذبه‌های گردشگری و طبیعی استان بازدید کرده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: همچنین در این مدت ۱۱ هزار و ۷۸۲ نفر از محوطه‌های فرهنگی و تاریخی استان بازدید داشته‌اند که در این میان بناهایی مانند میراث جهانی تخت سلیمان تکاب، کاخ‌موزه باغچه‌جوق ماکو، مدرسه هدایت ارومیه و ... از جمله مکان‌های پربازدید استان بوده‌اند.

او گفت: علی‌رغم شرایط جنگی، گردشگران می‌توانند از همه بناهای تاریخی سطح استان به جز موزه‌ها بازدید داشته باشند.

