مسافران نوروزی زیر چتر خدمات منسجم در شهرستان فردوس

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد عرب در این بازدید که روز چهارشنبه ۱۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ صورت گرفت، وضعیت آمادگی ستاد خدمات سفر، نحوه اطلاع‌رسانی، خدمات ورودی‌های شهرستان و مراکز اسکان مورد بررسی قرار گرفت.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی، با تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری فردوس افزود: تنوع جاذبه‌ها و توسعه زیرساخت‌های اقامتی، این شهرستان را به یکی از مقاصد مهم استان تبدیل کرده است.

عرب تاکید کرد: با وجود چالش‌های سال‌های اخیر، همکاری دستگاه‌ها و بخش خصوصی نقش مهمی در ارتقای خدمات سفر داشته است.

کاظم شبنم‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فردوس، با اشاره به استقرار کانکس‌های راهنما در ورودی دیهوک و مجتمع آبگرم مسیر مشهدالرضا (ع) گفت: با تقویت اطلاع‌رسانی و هدایت هدفمند مسافران، خدمات نوروزی امسال با نظم بیشتری ارائه می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فردوس افزود: با استقرار کانکس راهنما و ساماندهی اسکان مسافران در ورودی شهرستان از سمت دیهوک (میدان گلشن) و ورودی از سمت مشهد الرضا(ع) واقع در مجتمع آبگرم توسط دفتر مسافرتی و گردشگری هلال فردوس، علاوه بر اطلاع رسانی به مسافران نوروزی و توزیع بروشورهای معرفی شهرستان، راهنمایی جهت اسکان مسافران با اولویت واحدهای گردشگری انجام می شود که این اقدام شایسته تقدیر است.

بازدید از ستاد اسکان، کانکس‌های راهنما، بازارچه نوروزی، سیاه‌چادرهای عشایری، کمپ گردشگری، هتل عماد نظام و چند واحد بوم‌گردی از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

