بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در رژه خودرویی خودروهای کلاسیک که با همکاری کانون اتومبیلرانی و جهانگردی استان روز چهارشنبه 30 اردیبهشتماه 1405 برگزار شد، تعدادی از خودروهای کلاسیک با همراه داشتن پرچم ایران در سطح شهر به حرکت درآمدند و جلوهای از پاسداشت میراث، هویت ملی و همبستگی اجتماعی را به نمایش گذاشتند.
سیداحمد برآبادی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه خودروهای کلاسیک در حافظه تاریخی شهرها گفت: خودروهای کلاسیک تنها وسایل نقلیه قدیمی نیستند، بلکه بخشی از تاریخ زیسته و خاطره جمعی جامعه محسوب میشوند و میتوانند در تنوعبخشی به فضای شهری و جلب توجه عمومی به میراثفرهنگی نقشآفرین باشند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: برگزاری این رژه با شعار میراثفرهنگی، همبستگی ملی، صلح جهانی و با همراهی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، پیامی از انسجام ملی، هویت ایرانی و همدلی مردم با ارزشهای فرهنگی و ملی را منتقل میکند و نشان میدهد ایرانی هستیم و زیر لوای پرچم ایران اسلامی اجازه نخواهیم داد که هیچ متجاوزی نگاه چپ به ایران اسلامی داشته باشد.
برآبادی تأکید کرد: هفته میراث فرهنگی فرصت مغتنمی برای یادآوری اهمیت حفظ، معرفی و انتقال میراث به نسلهای آینده است و برنامههایی از این دست میتواند ارتباط مردم با میراث فرهنگی را تقویت کند.
