۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۵

رویداد «روستا، فرصت، آینده»؛ پلی برای انتقال تجربه و شتاب‌بخشی به توسعه پایدار در خراسان جنوبی

رویداد «روستا، فرصت، آینده»؛ پلی برای انتقال تجربه و شتاب‌بخشی به توسعه پایدار در خراسان جنوبی

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از برگزاری رویداد یک‌روزه «روستا، فرصت، آینده» خبر داد؛ رویدادی کارگاه‌محور با هدف انتقال تجربه‌های موفق روستاهای استان به سایر نقاط کمتر بهره‌مند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب گفت: رویداد «روستا، فرصت، آینده» با تمرکز بر انتقال تجربه‌های موفق دو روستای شاخص خراسان جنوبی، اصفهک و خراشاد، روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه در روستای زول قاینات برگزار می‌شود و تلاش دارد الگوهای عملی و قابل‌اجرا را در اختیار روستاهای شهرستان‌های قاینات و زیرکوه قرار دهد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به ساختار این برنامه افزود: رویداد «روستا، فرصت، آینده» در دو بخش اصلی طراحی شده است؛ بخش نخست به انتقال تجربه‌های میدانی و عملی روستاهای موفق اختصاص دارد و در بخش دوم، کارگاه تخصصی توسعه روستایی با تدریس محسن الهامیان برگزار می‌شود؛ کارگاهی که با رویکرد کاربردی و مسئله‌محور، به بررسی راهکارهای تقویت اقتصاد محلی، مشارکت اجتماعی و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های بومی خواهد پرداخت.

انتقال تجربه؛ حلقه مفقوده در توسعه روستایی

او گفت: کارشناسان حوزه توسعه معتقدند یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در برنامه‌های توسعه روستایی، یادگیری از تجربه‌های بومی و نزدیک به واقعیت‌های منطقه‌ای است. انتقال تجربه از روستاهایی که مسیر رشد و توانمندسازی را با موفقیت طی کرده‌اند، نه‌تنها از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند، بلکه روند تصمیم‌گیری و اجرا را تسریع می‌بخشد.

عرب ادامه داد: روستاهایی همچون اصفهک که با تکیه بر ظرفیت‌های گردشگری و احیای بافت تاریخی توانسته‌اند به الگویی ملی تبدیل شوند، یا خراشاد که با توسعه صنایع‌دستی و توانمندسازی زنان روستایی به برند منطقه‌ای دست یافته، نمونه‌های عینی از توسعه مبتنی بر هویت بومی و مشارکت مردمی هستند. انتقال تجربه این روستاها به سایر مناطق می‌تواند الهام‌بخش برنامه‌های مشابه و زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای از روستاهای پویا و خوداتکا باشد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تاکید کرد: برگزاری این رویداد در دیگر شهرستانها نیز برنامه ریزی شده و به زودی اجرا خواهد شد .

انتهای پیام/

کد خبر 1405023002271
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha