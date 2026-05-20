به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد عرب گفت: رویداد «روستا، فرصت، آینده» با تمرکز بر انتقال تجربههای موفق دو روستای شاخص خراسان جنوبی، اصفهک و خراشاد، روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه در روستای زول قاینات برگزار میشود و تلاش دارد الگوهای عملی و قابلاجرا را در اختیار روستاهای شهرستانهای قاینات و زیرکوه قرار دهد.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با اشاره به ساختار این برنامه افزود: رویداد «روستا، فرصت، آینده» در دو بخش اصلی طراحی شده است؛ بخش نخست به انتقال تجربههای میدانی و عملی روستاهای موفق اختصاص دارد و در بخش دوم، کارگاه تخصصی توسعه روستایی با تدریس محسن الهامیان برگزار میشود؛ کارگاهی که با رویکرد کاربردی و مسئلهمحور، به بررسی راهکارهای تقویت اقتصاد محلی، مشارکت اجتماعی و بهرهبرداری پایدار از ظرفیتهای بومی خواهد پرداخت.
انتقال تجربه؛ حلقه مفقوده در توسعه روستایی
او گفت: کارشناسان حوزه توسعه معتقدند یکی از مهمترین عوامل موفقیت در برنامههای توسعه روستایی، یادگیری از تجربههای بومی و نزدیک به واقعیتهای منطقهای است. انتقال تجربه از روستاهایی که مسیر رشد و توانمندسازی را با موفقیت طی کردهاند، نهتنها از اتلاف منابع جلوگیری میکند، بلکه روند تصمیمگیری و اجرا را تسریع میبخشد.
عرب ادامه داد: روستاهایی همچون اصفهک که با تکیه بر ظرفیتهای گردشگری و احیای بافت تاریخی توانستهاند به الگویی ملی تبدیل شوند، یا خراشاد که با توسعه صنایعدستی و توانمندسازی زنان روستایی به برند منطقهای دست یافته، نمونههای عینی از توسعه مبتنی بر هویت بومی و مشارکت مردمی هستند. انتقال تجربه این روستاها به سایر مناطق میتواند الهامبخش برنامههای مشابه و زمینهساز شکلگیری شبکهای از روستاهای پویا و خوداتکا باشد.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی تاکید کرد: برگزاری این رویداد در دیگر شهرستانها نیز برنامه ریزی شده و به زودی اجرا خواهد شد .
انتهای پیام/
نظر شما