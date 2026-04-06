بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در برنامه زنده شبکه خبر با تبیین ابعاد حملات اخیر به زیرساختهای فرهنگی کشور، اظهار کرد: در جریان این تجاوز، ۱۳۱ بنای تاریخی و فرهنگی کشور در معرض آسیب قرار گرفت که از این میان، ۶۱ اثر در تهران، ۲۳ اثر در اصفهان و ۱۲ اثر در کردستان دچار خسارت شدند.
او با اشاره به اهمیت برخی از این آثار افزود: آثاری همچون کاخ گلستان بهعنوان میراث جهانی و شاهکار معماری ایران، مجموعه سعدآباد و نیز کاخ چهلستون در اصفهان، در زمره مهمترین بناهایی هستند که دچار آسیبهای جدی شدند. همچنین در تهران، ۱۴ موزه کشور نیز از موج تخریب بینصیب نماندند.
وزیر میراثفرهنگی با طرح این پرسش که چرا دشمن از حوزه نظامی به عرصه فرهنگی و تاریخی وارد شده است، تصریح کرد: پاسخ روشن است؛ زمانی که دشمن در جبهه نظامی با مقاومت ۳۷روزه ملت ایران دچار ناکامی شد، به جنگ علیه هویت، فرهنگ و تمدن ایران روی آورد. این اقدام، واکنشی عصبی و هدفمند نسبت به قدرت نرم ایران است.
او ادامه داد: در همه قواعد بینالمللی، از جمله اسناد سازمان ملل و یونسکو، تعرض به میراثفرهنگی کشورها خط قرمز تلقی شده و مصداق جنایت علیه بشریت است، اما واقعیت تلخ این است که رژیمهای متجاوز به هیچیک از این قواعد پایبند نیستند.
صالحیامیری با تاکید بر جایگاه تمدنی ایران در جهان گفت: تمدن ایران، شناسنامه، غرور و ریشه هویت ملی ایرانیان است. ثبت آثار باستانی با قدمتهای کمنظیر در یونسکو، نشاندهنده عظمت این تاریخ است و همین مسئله، خشم و کینه دشمنان فاقد پشتوانه تمدنی را برانگیخته است.
روایت جنایت میناب و دیپلماسی فرهنگی ایران
وزیر میراثفرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه میناب و شهادت بیش از ۱۷۰ دانشآموز، اظهار کرد: این رخداد، سومین جنایت بزرگ آمریکا در تاریخ معاصر پس از هیروشیما محسوب میشود و ما مصمم هستیم آن را بهعنوان یک سند تاریخی در عرصه بینالمللی ثبت کنیم.
او افزود: بر همین اساس، امروز رویداد «سین هشتم، سوگ میناب» از تهران آغاز و سپس در ۳۱ استان و در ادامه در سطح جهانی برگزار خواهد شد تا صدای مظلومیت کودکان ایران به گوش جهانیان برسد.
صالحیامیری با اشاره به طراحی برنامههای هنری این رویداد گفت: اجرای سمفونی میناب، حضور دفنوازان از سراسر کشور و نمایش نمادین کولهپشتیهای دانشآموزان شهید، بخشی از این روایت فرهنگی-هنری است که با هدف ثبت این جنایت در حافظه جهانی طراحی شده است.
او همچنین از برنامهریزی برای ایجاد «موزه میناب» در تهران خبر داد و تاکید کرد: مدرسه محل حادثه نیز بهعنوان سند جنایت حفظ خواهد شد تا روایت این رخداد برای نسلهای آینده باقی بماند.
اقدامات حفاظتی و واکنشهای بینالمللی
وزیر میراثفرهنگی درباره اقدامات حفاظتی انجامشده در ایام بحران تصریح کرد: با توجه به هشدارهای قبلی، تمامی اشیای موزهای کشور پیش از آغاز جنگ به مخازن امن منتقل شد و خوشبختانه در این حوزه آسیبی متوجه آثار منقول نشد.
او ادامه داد: در حوزه بناها، با توجه به غیرقابل انتقال بودن، تمرکز بر مستندسازی، ثبت خسارات و مکاتبه با نهادهای بینالمللی قرار گرفت و تاکنون گزارشهای رسمی به هشت نهاد بینالمللی ارسال شده است.
صالحیامیری با اشاره به واکنش یونسکو گفت: این سازمان ضمن محکومیت حملات، اعلام کرده در اولین فرصت هیأت کارشناسی برای بررسی میدانی به ایران اعزام خواهد کرد.
او همچنین از آغاز مطالعات تخصصی توسط پژوهشگاه میراثفرهنگی خبر داد و افزود: بیش از ۳۰۰ پژوهشگر در حال ارزیابی دقیق میزان خسارات و تدوین برنامههای مرمتی هستند تا فرآیند احیا بلافاصله پس از جنگ آغاز شود.
تابآوری اجتماعی و تداوم جریان زندگی
وزیر میراثفرهنگی در ادامه با اشاره به وضعیت سفرهای نوروزی در شرایط جنگی گفت: با وجود شرایط خاص کشور، حدود ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار سفر نوروزی به ثبت رسید که نشاندهنده پویایی و زنده بودن جامعه ایران است.
او افزود: الگوی سفرها نیز تغییر کرد و بهجای اقامت در مراکز لوکس، گرایش به بومگردی، روستاها و خانهمسافرها افزایش یافت که این خود نشاندهنده همبستگی اجتماعی و زیست همدلانه مردم است.
صالحیامیری با تقدیر از همراهی دستگاههای مختلف خاطرنشان کرد: ۲۹ دستگاه اجرایی بهصورت شبانهروزی در خدمت مردم بودند و خدماتی نظیر اسکان، بهداشت، امداد و حملونقل بدون وقفه ارائه شد.وزیر میراثفرهنگی در پایان با تاکید بر مؤلفههای قدرت ملی ایران تصریح کرد: اگر بخواهیم رمز موفقیت کشور را تبیین کنیم، باید به یک حقیقت بنیادین اشاره کنیم و آن دلبستگی عمیق مردم به ایران است؛ ایران، محور وحدت، هویت و انسجام ملی است و همین سرمایه اجتماعی، مهمترین پشتوانه عبور از بحرانهاست.
