به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری امروز دوشنبه ۱۷ فروردین در جمع خبرنگاران ضمن تشکر از حمایت‌های استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از ستاد اجرایی اجرایی خدمات سفر استان با اشاره به عملکرد ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان غربی در ایام نوروز اظهار کرد: ستاد اجرایی خدمات سفر استان با توجه به شرایط جنگی کشور برنامه‌ها و اقداماتش را برای ایام نوروز تدارک دیده بود و برای این منظور جلسات مختلفی در سطح استان انجام و در طی آن وظایف هر یک از دستگاه‌های عضو ستاد مشخص شد.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان غربی با اشاره به استقرار دبیرخانه ستاد در مدرسه هدایت ارومیه افزود: از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ و آغاز سفرهای نوروزی تا ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، یک میلیون و ۸۰ هزار مسافر نوروزی از جاذبه‌های گردشگری استان بازدید کرده‌اند و تعداد بازدیدکنندگان از محوطه‌های تاریخی و فرهنگی استان ۱۲ هزار و ۹۴۲ نفر بوده که در این میان تخت سلیمان تکاب رکورددار بیشترین تعداد بازدیدکننده است.

او ادامه داد: در این مدت بیش از ۸۸ هزار مسافر در مراکز اقامتی رسمی و غیررسمی استان اقامت داشته‌اند و با هدف بررسی نحوه ارائه خدمات به مسافران نوروزی ۸۴۰ مورد بازدید نظارتی مشترک ستاد خدمات سفر انجام شده است.

صفری با اشاره به فعالیت ۴۳ بازارچه دائمی و ۱۷ بازارچه موقت صنایع‌دستی در سطح استان خاطرنشان کرد: در این مدت ۲۱۸ کارگاه صنایع‌دستی نیز میزبان مسافران بوده و در این مدت ۶ هزار و ۴۵۹ از کارگاه‌های صنایع‌دستی و ۱۰ هزار و ۲۹۸ نفر از بازارچه‌های صنایع‌دستی نوروزی بازدید کرده‌اند.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان غربی با اشاره به تردد ۱۲ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۲۵۶ مورد وسایل نقلیه در محورهای مواصلتی استان اضافه کرد: در ایام نوروز ۱۲۸ هزار و ۵۱۳ مسافر از پایانه‌های مرزی استان تردد کرده‌اند که بیشترین تعداد تردد مسافر با ۵۹ هزار و ۷۰۶ نفر مربوط به مرز رازی خوی بوده و بیشترین تعداد تردد اتوبوس و کامیون از مرز بازرگان ماکو انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ۴۲۲ هزار و ۷۹۳ مورد تردد روزانه در محور ارومیه- سلماس به ثبت رسیده که بیشترین تعداد تردد در محورهای مواصلاتی استان است، اظهار کرد: هفت هزار و ۶۸۲ مسافر نوروزی نیز از طریق ریلی جابه‌جا شده‌اند.

او با اشاره به اینکه اعضای ستاد خدمات سفر آذربایجان غربی در این مدت همگی پای کار بودند، گفت: ۳۶ مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی، ۱۱۴ پایگاه اورژانس، ۵۱ پایگاه امداد و نجات هلال احمر و ... در این مدت به مسافران نوروزی خدمات ارائه می‌دادند.

صفری با بیان اینکه ۴۹ مدرسه در قالب طرح اسکان موقت فرهنگیان میزبان مسافران نوروزی بودند، افزود: در این مدت ۱۵ فقره تصادف منجر به فوت و ۱۵۰ تصادف جرحی در استان به ثبت رسیده است و ۲۳ نفر در این تصادفات جان خویش را از دست داده‌اند.

انتهای پیام/