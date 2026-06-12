بهگزارش خبرنگار میراث آریا، بهمناسبت هفته صنایعدستی، مراسم تجلیل از هنرمندان برتر آذربایجان غربی ۲۱ خردادماه برگزار شد که این مراسم با حضور مهدی حداد، معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، و جمعی از معاونان، کارشناسان ادارهکل و اصحاب رسانههای استان برگزار شد تا از تلاش هنرمندان در مسیر حفظ و توسعه فرهنگ و هنر منطقه تجلیل شود.
در جریان این مراسم، از ۲۶ هنرمند جدید که موفق به دریافت «مهر اصالت ملی» شدهاند، قدردانی شد.
با اعطای این نشان معتبر به هنرمندان جدید، مجموع آثار و هنرمندان دارای مهر اصالت در آذربایجان غربی به ۱۰۱ مورد رسید که در این میان رشته منبتکاری با ثبت ۱۵ اثر، رتبه نخست را در میان هنرهای دارای مهر اصالت در سطح استان به خود اختصاص داده است.
اعطای «مهر اصالت ملی» گامی مهم در جهت تضمین کیفیت محصولات صنایعدستی و شناسایی اصالت هنرهای بومی محسوب میشود و این رویداد نشاندهنده توجه ویژه مدیریت استان به توسعه صنایعدستی و حمایت از هنرمندانی است که با تمرکز بر کیفیت و اصالت، در مسیر حفظ میراث فرهنگی گام برمیدارند تا محصولات استان در بازارهای ملی و بینالمللی جایگاه ویژهای کسب کنند.
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