برپایی نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» در ارومیه

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا،۲۰ خردادماه به‌مناسبت گرامیداشت هفته صنایع‌دستی و در جریان برگزاری نمایشگاه گردشگری، ورزشی و تفریحی دریاچه ارومیه با عنوان حال خوب دریاچه ارومیه، نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» برپا شده است.

در این نمایشگاه، ۳۰ قطعه عکس از آثار و بناهای تاریخی آسیب‌دیده در جریان تجاوز و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به نمایش درآمده است، تصاویری که فراتر از ثبت خسارت‌های فیزیکی، روایتی مستند از تعرض به میراث‌فرهنگی، هویت تاریخی و حافظه تمدنی ملت ایران ارائه می‌کنند.

آنچه مخاطبان در «ایستاده در غبار» مشاهده می‌کنند، روایت ایستادگی، ماندگاری و استمرار تاریخی سرزمینی است که در طول قرن‌ها، فرهنگ و تمدن خود را از دل بحران‌ها و تهاجمات حفظ کرده است.

بناهای تاریخی آسیب‌دیده در این حملات، هر یک بخشی از شناسنامه فرهنگی ایران و نشانه‌ای از تداوم هویت ملی ایرانیان به شمار می‌روند و اکنون این تصاویر، زبان گویای زخمی‌اند که بر پیکره تمدن ایران نشسته است.

انتهای پیام/