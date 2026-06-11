برپایی نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» در ارومیه

بهگزارش خبرنگار میراث آریا،۲۰ خردادماه بهمناسبت گرامیداشت هفته صنایعدستی و در جریان برگزاری نمایشگاه گردشگری، ورزشی و تفریحی دریاچه ارومیه با عنوان حال خوب دریاچه ارومیه، نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» برپا شده است.
در این نمایشگاه، ۳۰ قطعه عکس از آثار و بناهای تاریخی آسیبدیده در جریان تجاوز و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به نمایش درآمده است، تصاویری که فراتر از ثبت خسارتهای فیزیکی، روایتی مستند از تعرض به میراثفرهنگی، هویت تاریخی و حافظه تمدنی ملت ایران ارائه میکنند.
آنچه مخاطبان در «ایستاده در غبار» مشاهده میکنند، روایت ایستادگی، ماندگاری و استمرار تاریخی سرزمینی است که در طول قرنها، فرهنگ و تمدن خود را از دل بحرانها و تهاجمات حفظ کرده است.
بناهای تاریخی آسیبدیده در این حملات، هر یک بخشی از شناسنامه فرهنگی ایران و نشانهای از تداوم هویت ملی ایرانیان به شمار میروند و اکنون این تصاویر، زبان گویای زخمیاند که بر پیکره تمدن ایران نشسته است.
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