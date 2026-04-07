به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ با همراهی محمدرضا مؤمنی بخشدار راین از قسمت‌های مختلف ارگ تاریخی این شهر بازدید به عمل آورد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در حاشیه این بازدید ضمن تأکید بر اهمیت صیانت پایدار از آثار و ابنیه تاریخی در راستای حفاظت از هویت فرهنگی افزود: ارگ تاریخی شهر راین با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود یکی از جاذبه‌های پربازدید استان کرمان بوده و حضور این ارگ تاریخی فرصتی بی‌بدیل و بی‌نظیر برای توسعه پایدار گردشگری این منطقه است.

او تصریح کرد: درحال‌حاضر بازارچه دائمی صنایع دستی در ارگ تاریخی راین فعال بوده و نظر به این‌که این شهر به‌عنوان شهر ملی صنایع‌دستی از طرف وزارت میراث‌فرهنگی معرفی شده است، باید از فضاهای موجود در ارگ برای معرفی و ترویج بیشتر و بهتر چاقوسازی و چلنگری راین بهترین بهره‌برداری را برد و برپایی موزه و گالری صنایع‌دستی یکی از این اقدامات در ارگ راین می‌تواند باشد.

محسن نژاد در پایان خاطرنشان کرد: باید بهترین بهره از فضاهای متعدد ارگ راین انجام شود تا در کنار حفظ اصالت و هویت کالبدی این بنا، حرکت در مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری با استفاده از این ظرفیت‌ها امکان‌پذیر شود.

