کارگروهی، راهبرد پیشرفت اهداف توسعه محورانه گردشگری کرمان است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید موید محسن‌نژاد چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در حاشیه این نشست با قدردانی از تلاش مجدانه همکاران معاون گردشگری در ارائه خدمات به مسافران و گردشگران به‌ویژه هم‌وطنان آسیب‌دیده از جنگ در ایام نوروز ۱۴۰۵ افزود: برای نیل به اهداف توسعه محورانه حول گردشگری با کار تیمی، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مطلوب دستیابی به توسعه گردشگری استان کرمان در دسترس خواهد بود و توفیق در گردشگری، حاصل کارگروهی و حرکت در مسیر واحد توسعه پایدار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به این‌که آموزش و نظارت دو بازوی محرک توسعه است، تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی در کنار آموزش مستمر و منظم نیروی انسانی در بخش تأسیسات گردشگری ارتقا کیفیت و کمیت خدمت‌رسانی به گردشگران و میهمانان حاصل شده و عاملی در راستای جذب و ماندگاری بیشتر گردشگران در کرمان فراهم خواهد شد.

او در پایان خاطرنشان کرد: فرهنگ مهمان‌نوازی و مهمان‌دوستی در استان کرمان در کنار ظرفیت بالا و متنوع در حوزه جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی از مزایای قابل اهمیت استان در راستای توسعه پایدار گردشگری بوده که باید به آن ارج نهاده و برای تولید و بازتولید این فرهنگ برنامه‌ریزی انجام داد.

