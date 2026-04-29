۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۰

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان:

کارگروهی، راهبرد پیشرفت اهداف توسعه محورانه گردشگری کرمان است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در نشست صمیمانه با همکاران معاون گردشگری این اداره‌کل، بر نقش پررنگ کارگروهی در پیشبرد اهداف توسعه محورانه استان در حوزه گردشگری تأکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید موید محسن‌نژاد چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در حاشیه این نشست با قدردانی از تلاش مجدانه همکاران معاون گردشگری در ارائه خدمات به مسافران و گردشگران به‌ویژه هم‌وطنان آسیب‌دیده از جنگ در ایام نوروز ۱۴۰۵ افزود: برای نیل به اهداف توسعه محورانه حول گردشگری با کار تیمی، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مطلوب دستیابی به توسعه گردشگری استان کرمان در دسترس خواهد بود و توفیق در گردشگری، حاصل کارگروهی و حرکت در مسیر واحد توسعه پایدار است.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به این‌که آموزش و نظارت دو بازوی محرک توسعه است، تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی در کنار آموزش مستمر و منظم نیروی انسانی در بخش تأسیسات گردشگری ارتقا کیفیت و کمیت خدمت‌رسانی به گردشگران و میهمانان حاصل شده و عاملی در راستای جذب و ماندگاری بیشتر گردشگران در کرمان فراهم خواهد شد.

 او در پایان خاطرنشان کرد: فرهنگ مهمان‌نوازی و مهمان‌دوستی در استان کرمان در کنار ظرفیت بالا و متنوع در حوزه جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی از مزایای قابل اهمیت استان در راستای توسعه پایدار گردشگری بوده که باید به آن ارج نهاده و برای تولید و بازتولید این فرهنگ برنامه‌ریزی انجام داد.

کد خبر 1405020900562
محمد شجاعی
دبیر مهدی ارجمند

