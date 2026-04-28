به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرناز فرهی‌مقدم با اشاره به تنوع آثار فرهنگی، تاریخی و طبیعی در استان کرمان بیان کرد: به واسطه وجود ۹ اثر ثبت‌شده از استان در فهرست جهانی میراث‌فرهنگی یونسکو، کرمان سرزمین طلایه‌دار میراث جهانی است.

سرپرست معاون میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: شهر بم و منظر فرهنگی آن و ارگ تاریخی‌اش، قنوات اکبرآباد و قاسم‌آباد بروات بم، قنات گوهرریز جوپار، باغ شاهزاده ماهان، کاروانسرای گنجعلی‌خان کرمان، روستای دستکند میمند و منظر فرهنگی آن، کاروانسرای چاه کوران شهرستان راور و و بیابان لوت شهداد آثار ثبت‌شده از استان کرمان در فهرست آثار جهانی میراث‌فرهنگی یونسکو است که هر یک نماد و نشانی از تاریخ و تمدن دیرپای استان را پیش چشم جهانیان به نمایش در می‌آورد.

او در پایان خاطرنشان کرد: آثار ثبت جهانی در کنار آثار ثبت‌شده در فهرست ملی آثار تاریخی ایران استان کرمان، نمادی از فرهنگ، تاریخ و تمدن ریشه‌دار استان در ایران و جهان را نشان می‌دهد، که فرصتی بی‌نظیر در راستای صیانت پایدار از میراث‌فرهنگی، توسعه پایدار گردشگری و جذب و ماندگاری گردشگران را در استان کرمان فراهم می‌کند.

