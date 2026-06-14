به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یک‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ نشست سید موید محسن‌نژاد با جمعی از مدیران عامل و اعضا سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در این نشست با قدردانی از حضور، همراهی و مشارکت مستمر سمن‌ها در برنامه‌ها و فعالیت‌های این اداره‌کل، اظهار کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی جامعه، جلب مشارکت‌های مردمی و اعتلای نام کرمان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دارند.

او با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر و هم‌اندیشی با تشکل‌های مردمی افزود: شنیدن دغدغه‌ها، پیشنهادها و نقدهای فعالان این حوزه می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری‌ها را هموارتر کرده و زمینه اجرای برنامه‌های موثرتر را فراهم کند، ما شنوای انتقادات و دیدگاه‌های کارشناسی سمن‌ها هستیم و از ظرفیت آن‌ها برای آسیب‌شناسی و رفع چالش‌های موجود بهره خواهیم گرفت.

محسن‌نژاد با اشاره به اهمیت نتیجه‌محوری در فعالیت‌ها تصریح کرد: به سرانجام رساندن یک اقدام موثر و ماندگار ارزشمندتر از تعریف پروژه‌ها و برنامه‌های متعدد بدون دستیابی به نتیجه مطلوب است و در این مسیر همکاری و همراهی سمن‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با بیان اینکه تشکل‌های مردمی همواره در صیانت از میراث‌فرهنگی، توسعه گردشگری و ترویج صنایع‌دستی یاری‌رسان این اداره‌کل بوده‌اند، گفت: پیگیری موضوع آزادسازی حرائم آثار تاریخی با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی از جمله برنامه‌های مهم در دستور کار است که همراهی و مطالبه‌گری مسئولانه سمن‌ها می‌تواند به تحقق بهتر آن کمک کند.

او همچنین برگزاری رویدادهای گردشگری را یکی از مهم‌ترین ابزارهای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان دانست و افزود: در کنار توسعه زیرساخت‌های گردشگری، طراحی و اجرای رویدادهای متنوع می‌تواند نقش موثری در معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی کرمان ایفا کند.

محسن‌نژاد با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی میان سمن‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌توان کرمان را به کانون برگزاری رویدادهای شاخص کشور تبدیل کرد، ظرفیت اثرگذاری سمن‌ها بر افکار عمومی در بسیاری از موارد از دستگاه‌های دولتی بیشتر و کارآمدتر است و همین ویژگی، جایگاه آن‌ها را در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان دوچندان می‌کند.

در این نشست، اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد حاضر به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها، پیشنهادها و مطالبات خود در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پرداختند.

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