به گزارش خبرنگار میراث آریا، کمالالدین ضیاکمالی با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره قالی گل سرخ بخش اسفندقه جیرفت در روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ همزمان با ایام هفته صنایعدستی افزود: قالی گلسرخ با قدمت بافت چند صد ساله در منطقه اسفندقه بوده که شامل نقوش گیاهی، رنگهای طبیعی، شیوه منحصر به فرد بافت و انتقال سینهبهسینه در بین نسلهای بافنده منطقه است که آن را به یکی از شاخصترین دستبافتههای جنوب ایران تبدیل میکند.
رئیس میراث فرهنگی جیرفت تصریح کرد: این قالی و شیوه بافت و نقوش آن در سال ۱۳۹۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و اکنون با همکاری و همت دستگاههای اجرایی شهرستان و همراهی مسئولان استان در تلاش هستیم شرایط ثبت جهانی قالی گلسرخ اسفندقه را فراهم کنیم.
او برگزاری جشنواره قالی گلسرخ اسفندقه را گامی موثر در معرفی هرچه بیشتر این دستبافته ارزشمند به گردشگران، پژوهشگران و علاقهمندان صنایعدستی دانست و اظهار کرد: چنین رویدادهایی علاوه بر پاسداشت میراثفرهنگی و هنری منطقه، زمینه آشنایی نسل جوان با ظرفیتهای بومی و تقویت انگیزه در میان بافندگان را فراهم میکند.
ضیاکمالی در پایان خاطرنشان کرد: جشنواره قالی گلسرخ اسفندقه فرصتی برای نمایش توانمندیهای هنرمندان محلی، توسعه بازار فروش محصولات و ترویج صنایعدستی جنوب کرمان است و میتواند نقش مهمی در حفظ، احیا و انتقال این هنر اصیل به نسلهای آینده داشته باشد.
انتهای پیام/
نظر شما