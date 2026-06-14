به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد با ابلاغ حکم محمدعلی کدوری را به ‌عنوان سرپرست جدید معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان منصوب کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، معاون توسعه مدیریت و ریاست اداره حقوقی میراث فرهنگی کرمان از جمله سوابق اجرایی قبلی محمدعلی کدوری است.

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی از بخش‌های کلیدی اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان به شمار می‌رود که نقش مهمی در برنامه‌ریزی، پشتیبانی، ساماندهی منابع انسانی، مدیریت اعتبارات و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دارد.

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