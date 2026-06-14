۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۳

سرپرست معاونت توسعه میراث‌فرهنگی کرمان منصوب شد

سرپرست معاونت توسعه میراث‌فرهنگی کرمان منصوب شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با ابلاغ حکمی سرپرست معاون توسعه مدیریت این اداره کل را معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد با ابلاغ حکم محمدعلی کدوری را به ‌عنوان سرپرست جدید معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان منصوب کرد.

 سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، معاون توسعه مدیریت و ریاست اداره حقوقی میراث فرهنگی کرمان از جمله سوابق اجرایی قبلی محمدعلی کدوری است.

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی از بخش‌های کلیدی اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان به شمار می‌رود که نقش مهمی در برنامه‌ریزی، پشتیبانی، ساماندهی منابع انسانی، مدیریت اعتبارات و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032402166
محمد شجاعی
دبیر محمد آوخ

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