به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسننژاد جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ در حاشیه سفر به شهرستان جیرفت و حضور در جشنواره قالی گلسرخ بخش اسفندقه، با اشاره به برخورداری این شهرستان از پیشینه تاریخی ارزشمند، جاذبههای فرهنگی متنوع و ظرفیتهای طبیعی کمنظیر، جیرفت را یکی از مهمترین مقاصد گردشگری استان کرمان برشمرد که برای بهرهبرداری هرچه بیشتر از این ظرفیتها نیازمند توسعه زیرساختهای گردشگری است، اظهار کرد: این رویداد نمونهای موفق از مشارکت مردم در حفظ و معرفی میراث فرهنگی و صنایعدستی منطقه است و تجربه نشان داده است که شرط پایداری و استمرار رویدادهای فرهنگی و گردشگری، مردمی بودن آنهاست.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان افزود: رویدادهایی که با محوریت مردم و جوامع محلی برگزار میشوند، علاوه بر تقویت هویت فرهنگی منطقه، توانایی جذب گردشگران از سراسر استان، کشور و حتی سایر نقاط جهان را دارند و میتوانند به موتور محرک توسعه گردشگری تبدیل شوند.
او با اشاره به ظرفیتهای گسترده تاریخی و فرهنگی جیرفت گفت: این شهرستان با دارا بودن آثار تاریخی ارزشمند، فرهنگ غنی و جاذبههای متنوع، شایستگی تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور را دارد، اما تحقق این هدف نیازمند توسعه زیرساختهای مواصلاتی، حملونقل و خدمات گردشگری است.
محسننژاد توسعه مراکز اقامتی و پذیرایی را از دیگر نیازهای اساسی منطقه برشمرد و بیان کرد: افزایش ظرفیت اقامت و خدماترسانی به گردشگران، نقش مهمی در ماندگاری مسافران و بهرهمندی بیشتر جوامع محلی از منافع اقتصادی گردشگری خواهد داشت.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان همچنین از توسعه اقامتگاههای بومگردی بهعنوان یکی از سیاستهای اصلی این ادارهکل در جنوب استان یاد کرد و گفت: برنامهریزی ما بر این اساس است که با حمایت از سرمایهگذاران و جوامع محلی، زمینه ایجاد اقامتگاههای بومگردی در روستاهای مستعد فراهم شود تا در آینده هر روستای دارای ظرفیت گردشگری در جیرفت حداقل یک اقامتگاه بومگردی فعال داشته باشد.
او تأکید کرد که توسعه زیرساختهای گردشگری در کنار برگزاری رویدادهای مردمی و هویتمحور، میتواند به معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای جنوب کرمان، افزایش ورود گردشگران و رونق اقتصادی منطقه منجر شود.
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