به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ هم‌زمان با روز جهانی صنایع‌دستی و یکصدمین روز حضور حماسی مردم کرمان در خیابان، به همت معاون صنایع‌دستی و بسیج اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان و سازمان بسیج هنرمندان استان، با حضور هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی و برپایی نمایشگاه و کارگاه‌های تولید زنده هنرهای سنتی، پویش خیابان هنر در کرمان برگزار شد.

سید موید محسن نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با حضور در این مراسم با تبریک روز جهانی صنایع‌دستی و قدردانی از هنرمندان صنایع دستی به واسطه حضور مستمر و پرشور در حماسه ملی حضور مردم افزود: حضور هنرمندان صنایع‌دستی در پویش خیابان هنر، جلوه‌ای از پیوند هنر اصیل ایرانی با روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مشارکت مردمی و مقاومت ملی‌ است.

محسن‌نژاد تصریح کرد: امروز صنایع‌دستی تنها یک فعالیت اقتصادی یا هنری نیست، بلکه زبان گویای فرهنگ، تاریخ و هویت این سرزمین به شمار می‌رود و هنرمندان کرمانی با حضور فعال خود در این رویداد، بار دیگر نشان دادند که در صحنه‌های فرهنگی و اجتماعی استان همواره پیشگام و اثرگذار هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه و کارگاه‌های تولید زنده در فضای عمومی شهر، فرصتی ارزشمند برای آشنایی بیشتر مردم با ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان و تجلیل از تلاش هنرمندانی است که با دستان توانمند خود، میراث‌فرهنگی و هنری این سرزمین را حفظ و به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند، این رویدادها نقش مهمی در ترویج فرهنگ حمایت از تولیدات بومی، معرفی هنرهای سنتی و تقویت جایگاه صنایع‌دستی در زندگی روزمره جامعه دارند.

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