بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید احمد برآبادی روز سهشنبه ۱۸ فروردینماه ۱۴۰۵ گفت: طی هفتههای اخیر چهار جلسه استانی و یک جلسه با حضور مسئولان شهرستانی برای پیشبرد برنامههای کمیته برگزار شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: اطلاعرسانی این طرح از طریق نصب بنر، فعالیتهای گسترده در فضای مجازی، برپایی محتوای مناسب در بازارچههای صنایعدستی و همچنین در مجاورت بناهای تاریخی و جاذبههای گردشگری انجام شده است.
او ادامه داد: در اکثر غرفههای بازارچههای صنایعدستی در شهرستانهای استان، غرفهداران به معرفی و ترویج مفاهیم طرح «زندگی با آیهها» پرداختهاند. همچنین تعدادی از فعالان حوزه میراثفرهنگی و گردشگری استان نیز بهعنوان سفیران این طرح ثبتنام کردهاند.
برابادی از برگزاری نمایشگاههایی توسط ادارات عضو کمیته قرآن، سفر و گردشگری در کنار تأسیسات گردشگری خبر داد و تأکید کرد: این برنامهها با هدف آشنایی بیشتر مسافران و بازدیدکنندگان با آموزههای طرح «زندگی با آیهها» در حال اجراست.
