به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی روز دوشنبه ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در این دیدار ضمن تبریک عید باستانی نوروز و گرامیداشت نام و یاد شهدا جنگ رمضان و علی الخصوص رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: کانون اتومبیل‌رانی یکی از اضلاع توسعه گردشگری خراسان جنوبی و یکی از کانون‌های فعال و پویای گردشگری است که بر اساس نیازهای جامعه فعالیت می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: خراسان جنوبی در حوزه گردشگری ظرفیت‌های خوبی دارد و کانون اتومبیل‌رانی باید در مناسبات اجتماعی نقش داشته باشد.

او ادامه داد: ما از کانون اتومبیل‌رانی حمایت می‌کنیم و معتقدیم این کانون می‌تواند نقش موثری در توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.

علی ستوده رئیس کانون اتومبیل رانی استان در این جلسه گفت: فعالیت‌های دوستان ما در نوروز امسال به صورت افتخاری بوده و آمادگی هر نوع همکاری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان را داریم.

