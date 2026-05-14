بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید احمد برآبادی روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در چهارمین جلسه شورای اداری ادارهکل میراثفرهنگی خراسان جنوبی ضمن اشاره به اقدامات ادارهکل در نوروز ۱۴۰۵ که موجب قدردانی مقام عالی وزارت شد، گفت: قدردانی وزیر میراث فرهنگی به دلیل تلاشهای همه همکاران ما در سطح استان در نوروز ۱۴۰۵ علیرغم شرایط جنگی بود و از این بابت از زحمات همه همکاران که مجدانه و خالصانه برای میزبانی از میهمانان نوروزی و آسیب دیدگان جنگ تلاش کردند تقدیر و تشکر میکنم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی ضمن اشاره به اخذ ۱۳ فقره سند مالکیت ابنیه تاریخی متعلق به ادارهکل در سال ۱۴۰۴ گفت: موضوع اخذ اسناد مالکیت یکی از ملزومات اصلی برای اجرایی شدن پروژههاست و در صورتی که موفق به اخذ سند مالکیت برای پروژهها نشویم امکان هزینه کرد اعتبارات در آن نخواهد بود.
او با اشاره به نزدیک شدن به ایام برگزاری جلسات شورای برنامهریزی استان و شهرستان ها گفت: در سال ۱۴۰۵ اولویت تصویب اعتبارات در شهرستانها برای پروژههای بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی خواهد بود و امسال هیچ پروژه جدیدی را شروع نخواهیم کرد.
برآبادی تاکید کرد: هزینه کرد اعتبارات تامین زیرساختهای گردشگری تنها به شرطی خواهد بود که پروژه سرمایهگذرای به پایان رسیده باشد و یا بیشاز ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند، این تصمیم در راستای تشویق بخش خصوصی به تکمیل طرحهای سرمایهگذاری علی الخصوص تاسیسات گردشگری خواهد بود.
