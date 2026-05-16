بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سرهنگ حسن برزگر با اشاره به اهمیت برگزاری رزمایش موتوری یگانهای حفاظت اداراتکل استان اظهار کرد: این برنامه در راستای افزایش هماهنگی و تعامل میان یگانهای حفاظت دستگاههای اجرایی استان و با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی نیروها در شرایط حساس کنونی کشور روز جمعه ۲۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار شد.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان جنوبی افزود: آمادگی بهموقع یگانها، اشراف کامل بر مأموریتها و همچنین تبادل سریع و دقیق اطلاعات و اخبار بین واحدهای ستادی و عملیاتی، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم و افزایش ضریب امنیت ایفا میکند.
او ادامه داد: اینگونه رزمایشها علاوه بر افزایش توان واکنشی نیروها، موجب انسجام بیشتر، هماهنگی مؤثرتر و آمادگی بالاتر در برخورد با متخلفان و مقابله با تهدیدات احتمالی میشود.
برزگر تأکید کرد: در شرایط حساس امروز، هوشیاری، هماهنگی و حضور میدانی نیروهای حفاظت، از مهمترین عوامل در صیانت از سرمایهها، تأسیسات و مأموریتهای دستگاههای اجرایی به شمار میرود و برگزاری این رزمایش نیز در همین راستا انجام شده است.
انتهای پیام/
نظر شما