منظر آسمان تاریک بیابان سه قلعه به عنوان اولین منظر آسمان تاریک ایران در فهرست میراث ملی ثبت شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، زهرا رضایی ملکوتی امروز شنبه 26 اردیبهشت 1405، با اعلام این خبر گفت: کویر سهقلعه با ویژگیهای بینظیر خود مانند افق دید باز، آسمان تاریک و مناسب رصد، درصد ابرناکی پایین و زیرساختهای بومگردی و آثار تاریخی کمنظیر، به عنوان گزینهای پیشرو برای میزبانی اولین منظر آسمان تاریک ایران ثبت شد.
این کارشناس ثبت میراث طبیعی افزود: ثبت این منطقه به عنوان میراث طبیعی، ضمن تقویت اقتصاد محلی از طریق جذب گردشگران نجومی، الگویی عملی برای تلفیق حفاظت محیطزیستی با بهرهوری علمی-گردشگری خواهد بود؛ حرکتی که با الهام از تجربههای موفق جهانی و همسویی با استانداردهای انجمن بینالمللی آسمان تاریک، میتواند ایران را در نقشه جهانی مقاصد ستارهشناسی و گردشگری نجومی تثبیت کند و یادآور شود که حفاظت از آسمان، ادامه منطقی مسئولیتپذیری انسان در قبال طبیعت است.
او ادامه داد: منظر تاریک آسمان سه قلعه از ارزش و اهمیت ویژه گردشگری برخوردار است و انتظار میرود مردم فرهنگ دوست منطقه در جهت حفظ منظر و محیط پیرامونی آن کوشا باشند.
ملکوتی گفت: منظر آسمان تاریک بیابان سه قلعه به شماره 1459 در فهرست آثار طبیعی- ملی ثبت شد.
انتهای پیام/
نظر شما