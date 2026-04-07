به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمدرضا هاشمی روز دوشنبه ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در بازدید از بازارچه صنایع‌دستی شوسف گفت: خوشحالیم که شاهد بهره‌برداری این بازارچه و رونق فروش محصولات خانگی و صنایع‌دستی در نوروز هستیم.

استاندار خراسان جنوبی افزود: ایجاد این مراکز در حاشیه جاده‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال و فروش محصولات باعث ایجاد مراکزی برای توقف و استراحت رانندگان و کاهش تصادفات می‌شود.

او ابراز امیدواری کرد: در سال آینده شاهد بهره‌برداری کامل این مجموعه و رونق بیشتر آن باشیم.

سید احمد برآبادی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت:فاز اول بازارچه دائمی صنایع‌دستی شوسف با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اعطا تسهیلات به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴ در ابتدای سال ۱۴۰۴ توسط استاندار خراسان جنوبی کلنگ‌زنی شد و در اسفندماه به بهره‌برداری رسید تا در نوروز امسال به مسافران و گردشگران خدمات ارائه کند.

