برپایی ایستگاه خاص کودکان در تجمعات شبانه مردم در شهرستان صحنه

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید بروشان رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان صحنه روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین‌ماه گفت: در سی هفتمین شب حضور مردم در خیابان‌های سطح شهر صحنه اداره میراث فرهنگی شهرستان صحنه با همکاری صنعتگران حوزه صنایع دستی اقدام به بر پایی ایستگاه خاص کودکان در محل تجمعات مردمی کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان صحنه افزود: برپایی ایستگاه صلواتی ، نقاشی بروی صورت، و توضیح پرچم ایران در این ایستگاه انجام شد.

او گفت: همچنین در این ایستگاه ساخت و آموزش صنایع‌دستی برای کودکان توسط هنرمندان شهرستان صحنه انجام شد که با استقبال فراوان خانواده‌ها بود.

بروشان گفت: صنعتگران صنایع‌دستی این شهر ستان در این شب‌ها برای کمک مواکب حضور فعالی داشته‌اند.

مردم شهرستان صحنه از ابتدای جنگ تحمیلی آمریکایی _ صهیونیستی حضور مستمر و با شکوهی در اجتماعات شبانه در حمایت از رزمندگان اسلام و ایران داشته‌اند.

