‌به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نخستین روزهای سال ۱۴۰۵، جزییات برنامه‌های اولویت‌دار شهرستان مروست در حوزه‌های سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بررسی میدانی قرار گرفت. با توجه به ظرفیت‌های کم‌نظیر این شهرستان، تلاش برای حفظ هویت تاریخی و همگرایی با رشد اقتصادی منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

در بازدیدی که روز گذشته ۱۷ فروردین ماه از این شهرستان توسط مدیر کل و معاون توسعه مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد انجام شد، بر لزوم حفاظت از بافت‌های ارزشمند تاریخی در شهر مروست و روستاهای هدف گردشگری همچون «هرابرجان» و «ترکان» تأکید و مقرر شد با هم‌افزایی میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بنیاد مسکن و اداره‌کل امور روستایی استانداری، پروژه‌های مرمتی و بازنده‌سازی ابنیه تاریخی با شتاب بیشتری دنبال شود.

با توجه به رشد پرشتاب فعالیت‌های معدنی و کشاورزی در شهرستان مروست، نیاز مبرم به توسعه فضاهای اقامتی و پذیرایی احساس می‌شود.

در همین راستا، اعلام شد که وزارتخانه آمادگی کامل دارد تا فرآیند اعطای تسهیلات و صدور مجوزها را برای سرمایه‌گذارانی که توسط فرمانداری معرفی می‌شوند، تسهیل کرده و با قید اولویت، چتر حمایتی خود را بر سر پروژه‌های گردشگری منطقه بگستراند.

همچنین در بخش صنایع‌دستی، با تکیه بر سابقه درخشان و هنر دستان هنرمندان مروستی، برنامه‌های جدید آموزشی برای ارتقای سطح کیفی تولیدات و اشتغال‌زایی پایدار پیش‌بینی شده است تا میراث ماندگار این خطه، بیش از پیش به بازارهای داخلی و خارجی معرفی شود.

