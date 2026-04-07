تعرض به کنیسه تهران و کلیسای اصفهان، حمله به قلب ایران و میراث تاریخی رواداری است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا عارف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، با محکومیت قاطع حمله به اماکن مذهبی مسیحیان و کلیمیان، بر ریشه‌دار بودن همزیستی ادیان در ایران تأکید کرد و نوشت: ایران، قرن‌هاست خانه امن طنین ناقوس کلیسا و زمزمه نیایش در کنیسه‌ها در کنار گلبانگ اذان بوده است.

وی در ادامه این پیام، تعرض به کنیسه تهران و کلیسای اصفهان را فراتر از یک اقدام علیه یک دین خاص دانست و تصریح کرد: این تعرض، حمله‌ای مستقیم به قلب ایران و میراث گرانسنگ رواداری و همزیستی مسالمت‌آمیز در این سرزمین است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان اقوام و ادیان مختلف در ایران، تاکید کرد: یقین دارم پیوند خونی، تاریخی و تمدنی اقوام و ادیان این سرزمین، با چنین جنایت‌های بزدلانه‌ای گسستنی نیست.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران در طول تاریخ، به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم همزیستی ادیان و فرهنگ‌ها شناخته شده و میراثی ماندگار از تساهل و تسامح دینی را در خود جای داده است.

