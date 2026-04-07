به گزارش خبرنگار میراث آریا، در این نشست که امروز ۱۸ فروردین ماه در محل پارک علم و فناوری یزد و با هدف بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه برگزار شد، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های پارک علم و فناوری برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد تأکید شد.

مباحث مطرح شده در این جلسه شامل هماهنگی برای توسعه مراکز نوآوری، شناسایی و تقویت بخش‌های مرتبط با حوزه میراث‌فرهنگی و همچنین بررسی موضوعات فنی و توسعه‌ای پارک علم و فناوری یزد با توجه به تاریخی بودن بنای آن (بنای ثبتی کارخانه اقبال) بود.

مقامات دو مجموعه بر اهمیت تداوم و گسترش همکاری‌های پیشین، به ویژه در زمینه استقرار شرکت‌های نوآور و فناور در حوزه‌های تخصصی مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کردند.

همچنین، مقرر شد تا با رویکردی جدید در سال جاری، برنامه‌ریزی‌های لازم برای گسترش فعالیت‌ها و جذب هرچه بیشتر شرکت‌های نوآور و کارآفرین در دستور کار قرار گیرد.

این همکاری‌ها گامی مهم در راستای تقویت اقتصاد خلاق استان یزد و بهره‌گیری مؤثر از فناوری‌های نوین در حفظ و معرفی میراث غنی این منطقه تلقی می‌شود.

