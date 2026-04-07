برگشت زائران با ۱۲۰ دستگاه اتوبوس به شهرهای مبدا

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شریعتمداری امروز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: برای برگشت زائران عزیز ظرفیت حمل و نقل جاده ای افزایش چشم گیری یافته است و از صبح امروز با ۱۲۰ دستگاه اتوبوس برون شهری از پایانه مسافربری مشهد، زائرین عزیز به شهرهای خود اعزام شدند.

مدیر کل رفاه زائرین استانداری خراسان رضوی ادامه داد: از ظرفیت ستاد خدمات سفر استان برای اقامت و اسکان موقت زائران عزیز که به دلیل تعویق حرکت قطارها، مهمان حضرت رضا علیه السلام در مشهد هستند بهره گرفته ایم و برای اسکان این عزیزان هیچ مشکلی وجود ندارد.

او تصریح کرد: تدابیر لازم برای اسکان و اقامت این عزیزان اتخاذ شده است و با ظرفیت اقامت رسمی، موقت و اضطراری که بالغ بر دو میلیون و دویست هزار نفر در شب است، هیچ مشکل و نگرانی در این زمینه وجود ندارد، با جمعیت خدمتگزاران زائرین پیاده نیز هماهنگی لازم برای اسکان در مدارس، صورت گرفته است.

شریعتمداری با اشاره به تعویق حرکت قطارها از مبداء ایستگاه راه آهن مشهد در پی اقدام احتیاطی خبر داده و گفت: تا ساعت ۲۱ امشب در مجموع حرکت ۱۱ رام قطار با حدود دو هزار و دویست مسافر به تعویق افتاد.

