بهگزارش خبرنگار میراثآریا، احمد حمزهزاده امروز چهارشنبه ۱۹ فروردینماه ۱۴۰۵ با اشاره به آمار بازدیدهای ثبتشده از ابتدای ستاد خدمات سفر بیان کرد: از آغاز فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر استان تا به امروز، در مجموع یک میلیون و ۸۵۵ هزار و ۴۶۳ بازدید از جاذبههای گردشگری استان ثبت شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بازدید از جاذبههای تاریخی و طبیعی بوده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی در ادامه با آمار بازدید از جاذبههای طبیعی و تاریخی اشاره کرد و گفت: از این میزان، یک میلیون و ۸۰۲ هزار و ۹۱۱ بازدید به جاذبههای طبیعی و تاریخی استان اختصاص دارد که نشاندهنده توجه و استقبال مسافران نوروزی از ظرفیتهای متنوع گردشگری آذربایجانشرقی است.
او با اشاره به برخی از مقاصد پرمخاطب گردشگری استان افزود: در میان جاذبههای گرذشگری استان، روستای تاریخی و جهانی کندوان با ثبت ۳۳ هزار و ۳۵۵ بازدید و کلیسای سنت استپانوس جلفا با ۱۹ هزار و ۱۹۷ بازدید از جمله مقاصدی بودهاند که بیشترین میزان مراجعه گردشگران را به خود اختصاص دادهاند.
حمزهزاده تنوع جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان را از عوامل مؤثر در توزیع سفر در نقاط مختلف آذربایجانشرقی عنوان کرد و گفت: وجود بیش از ۲۰۲۸ اور ثبت ملی و ۶ اثر ثبت جهانی در کنار چشماندازهای طبیعی و روستاهای هدف گردشگری، سبب شده است تا استان علارغم شرایط جنگی به یکی از مقاصد مورد توجه مسافران نوروزی تبدیل شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی همچنین با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای مدیریت سفرهای نوروزی اظهار کرد: ستاد اجرایی خدمات سفر در استان با همافزایی سایر دستگاههای اجرایی در حوزههای خدماترسانی، اطلاعرسانی و مدیریت بازدید از جاذبهها، همچنان مشغول فعالیت و خدماترسانی خواهند بود.
