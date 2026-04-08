۱۹ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۵

مدیرکل آذربایجان‌شرقی خبر داد

بیش از ۱ ‌میلیون و ۸۵۰ هزار بازدید نوروزی از جاذبه‌های آذربایجان‌شرقی/ روستای جهانی کندوان و کلیسای سنت استپانوس در صدر مقاصد گردشگری

بیش از ۱ ‌میلیون و ۸۵۰ هزار بازدید نوروزی از جاذبه‌های آذربایجان‌شرقی/ روستای جهانی کندوان و کلیسای سنت استپانوس در صدر مقاصد گردشگری

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی از ثبت بیش از یک‌میلیون و ۸۵۰ هزار بازدید از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان در ایام تعطیلات نوروزی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد حمزه‌زاده امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به آمار بازدیدهای ثبت‌شده از ابتدای ستاد خدمات سفر بیان کرد: از آغاز فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر استان تا به امروز، در مجموع یک‌ میلیون و ۸۵۵ هزار و ۴۶۳ بازدید از جاذبه‌های گردشگری استان ثبت شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بازدید از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی بوده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در ادامه با آمار بازدید از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی اشاره کرد و گفت: از این میزان، یک‌ میلیون و ۸۰۲ هزار و ۹۱۱ بازدید به جاذبه‌های طبیعی و تاریخی استان اختصاص دارد که نشان‌دهنده توجه و استقبال مسافران نوروزی از ظرفیت‌های متنوع گردشگری آذربایجان‌شرقی است.

او با اشاره به برخی از مقاصد پرمخاطب گردشگری استان افزود: در میان جاذبه‌های گرذشگری استان، روستای تاریخی و جهانی کندوان با ثبت ۳۳ هزار و ۳۵۵ بازدید و کلیسای سنت استپانوس جلفا با ۱۹ هزار و ۱۹۷ بازدید از جمله مقاصدی بوده‌اند که بیشترین میزان مراجعه گردشگران را به خود اختصاص داده‌اند.

حمزه‌زاده تنوع جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان را از عوامل مؤثر در توزیع سفر در نقاط مختلف آذربایجان‌شرقی عنوان کرد و گفت: وجود بیش از ۲۰۲۸ اور ثبت ملی و ۶ اثر ثبت جهانی در کنار چشم‌اندازهای طبیعی و روستاهای هدف گردشگری، سبب شده است تا استان علارغم شرایط جنگی به یکی از مقاصد مورد توجه مسافران نوروزی تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مدیریت سفرهای نوروزی اظهار کرد: ستاد اجرایی خدمات سفر در استان با هم‌افزایی سایر دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های خدمات‌رسانی، اطلاع‌رسانی و مدیریت بازدید از جاذبه‌ها، همچنان مشغول فعالیت و خدمات‌رسانی خواهند بود.

کد خبر 1405011901288
مجید فرامرزی
دبیر مهدی ارجمند

