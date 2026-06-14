به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهروز ندایی، روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ در جلسه با مدیران و کارکنان ادارهکل میراثفرهنگی آذربایجانشرقی با حضور حیدر فتحزاده رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ضمن اشاره به جایگاه ویژه این استان در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: گستردگی مأموریتها و ظرفیتهای کمنظیر آذربایجانشرقی ایجاب میکند که زیرساختهای اداری و پشتیبانی متناسب با حجم مسئولیتهای موجود تقویت شود تا امکان ارائه خدمات مطلوبتر و پیگیری مؤثرتر برنامههای توسعهای فراهم شود.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به موضوع احداث ساختمان اداری متمرکز برای ادارهکل میراثفرهنگی استان اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی راهکارهای تأمین اعتبار برای اجرای پروژه ایجاد ساختمان اداری متمرکز برای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بود. استقرار واحدهای مختلف در یک مجموعه متمرکز، علاوه بر افزایش هماهنگیهای درونسازمانی، زمینه ارتقای بهرهوری، تسهیل ارائه خدمات و بهبود فرآیندهای اداری را فراهم خواهد کرد.
او همچنین موضوع منابع انسانی را از اولویتهای مهم مجموعه دانست و افزود: در سالهای اخیر با توسعه ساختارهای اداری و افزایش مسئولیتها، ضرورت تقویت نیروی انسانی بیش از گذشته احساس میشود. از اینرو تأمین سهمیههای استخدامی متناسب با چارت جدید ابلاغی وزارتخانه در دستور پیگیری قرار دارد تا بخشی از نیازهای موجود در حوزههای تخصصی و اجرایی برطرف شود.
ندایی با اشاره به بررسی مسائل کارکنان و وضعیت پروژههای عمرانی استان گفت: موضوعات مرتبط با نیروی انسانی، دغدغههای همکاران و روند اجرای پروژههای عمرانی بهصورت موردی مورد بررسی قرار گرفت. خوشبختانه با همراهی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، زمینه مناسبی برای پیگیری این مسائل فراهم شده است و تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیتهای ملی و استانی، روند تأمین اعتبارات و رفع موانع موجود با سرعت بیشتری دنبال شود.
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