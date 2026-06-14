بهگزارش میراثآریا، وحید نواداد با تبیین رویکرد جدید استان در مواجهه با ابنیه تاریخی بیان کرد: عملیات مستندسازی دیجیتال در پایگاه ملی میراثی کندوان با تمرکز بر مسجد تاریخی این روستا کلید خورده است تا دادههای خامی که پیش از این به روش دستی و با ضریب خطای بالا ثبت میشد، اکنون با دقت اسکنرهای لیزری به فایلهای مرجع مهندسی تبدیل شود. این پروژه مستندسازی که با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز دنبال میشود، دقت در شناسایی زوایای پنهان معماری صخرهای را به سطح استانداردهای جهانی میرساند.
معاون میراثفرهنگی در ادامه با بیان اینکه ثبت جزئیات هندسی در بناهای صخرهای از حساسیت بالایی برخوردار است، افزود: برخلاف شیوههای پیشین، تکنولوژی اسکن لیزری امکان ثبت دقیقترین زوایا و پیچیدگیهای معماری صخرهای را فراهم میکند که این دادهها پایه اصلی مطالعات مرمتی و بازسازیهای احتمالی در آینده خواهند بود.
او ایجاد دوقلوی دیجیتال از بناهای تاریخی را یکی از اهداف راهبردی این پروژه دانست و تصریح کرد: داشتن یک نسخه دیجیتال دقیق از مسجد کندوان، مرجعی خللناپذیرر برای پایش مداوم آسیبها و تحلیل رفتار سازهای بنا در گذر زمان است که ریسکهای ناشی از فرسایش و عوامل محیطی را به حداقل میرساند.
نواداد در ادامه به لزوم آمادگی در برابر چالشهای محیطی اشاره کرد و گفت: مستندنگاری دقیق به این شیوه، ابزاری حیاتی برای مدیریت بحران در بافتهای تاریخی است و داشتن نقشههای سهبعدی، پیششرط هرگونه مداخله علمی در زمان بروز حوادث غیرمترقبه یا فرسایشهای شدید ناشی از عوامل جوی و طبیعی در روستای صخرهای کندوان محسوب میشود.
او با بیان اینکه این پروژه گامی در جهت توسعه زیرساختهای پژوهشی است، یادآور شد: دادههای حاصل از این مستندنگاری در اختیار تیمهای تخصصی دانشگاهی و کارشناسان دفتر قرار میگیرد تا نقشه راه مرمتی بنا بر اساس واقعیتهای فیزیکی موجود تدوین شود. این رویکرد علمی، ضامن حفظ اصالت بنا در فرآیند نگهداری و مرمتهای دورهای خواهد بود.
معاون میراثفرهنگی استان با تشریح افق نگاه این معاونت برای سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: طبق هدفگذاری صورت گرفته، تهیه دوقلوهای دیجیتال برای تمامی آثار شاخص استان در دستور کار است تا در صورت بروز بلایای طبیعی، امکان بازآفرینی و احیای دقیق بناها بر اساس جزئیات ثبت شده وجود داشته باشد پروژه مسجد کندوان نخستین گام عملیاتی ما پس از هدفگذاری راهبردی معاونت برای صیانت از هویت تاریخی آذربایجان است.
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