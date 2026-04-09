فعالیت شبکه خدمات گردشگری البرز بدون وقفه ادامه دارد / برپایی موکب خدمت

حسن لطفالهی، رئیس تشکل حرفهای دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری البرز در گفتوگو با میراث آریا با اشاره به آغاز شرایط ویژه کشور همزمان با جنگ، اظهارکرد: در همان ساعات ابتدایی، ضرورت استمرار خدمات به مردم بهعنوان اولویت نخست در دستور کار ستاد اجرایی خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی استان البرز قرار گرفت.
رئیس تشکل حرفهای دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری البرز افزود: رویکرد ما از ابتدا این بود که در کنار مدیریت شرایط بحرانی، هیچگونه خللی در خدمات زیارتی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد نشود؛ به همین دلیل با بسیج ظرفیت دفاتر گردشگری و همراهی مواکب خودجوش، شبکهای منسجم از خدماترسانی در سطح استان شکل گرفت.
لطفالهی تصریح کرد: تمرکز اصلی بر چهار محور استوار است؛ نخست، تضمین تداوم خدمات در شرایط بحرانی، دوم، ایجاد هماهنگی عملیاتی میان دفاتر، مواکب و دستگاههای اجرایی، سوم، استقرار نظام دقیق گزارشدهی و ارزیابی، و چهارم، افزایش آمادگی برای مواجهه با سناریوهای پیشبینینشده.
این مسئول توضیح داد: در حوزه ساختار اجرایی، با صدور احکام برای مسئولان کمیتههای تخصصی و تعریف شفاف شرح وظایف، تلاش شده از هرگونه موازیکاری جلوگیری شود. همچنین زنجیره فرماندهی و پاسخگویی بهگونهای طراحی شده است که امکان تصمیمگیری سریع و هماهنگی بینبخشی در کوتاهترین زمان فراهم باشد.
او با اشاره به اهمیت هماهنگی بیندستگاهی گفت: برقراری ارتباط مستقیم با نیروهای انتظامی، امدادی و سایر دستگاههای مرتبط، نقش مهمی در مدیریت یکپارچه بحران دارد و باعث میشود اقدامات میدانی با حداقل اختلال و بیشترین اثربخشی انجام شود.
رئیس تشکل حرفهای دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری البرز در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مواکب استان اشاره کرد و افزود: مواکب با مشارکت فعال مدیران دفاتر گردشگری و زیارتی، به یکی از ارکان اصلی خدماترسانی تبدیل شدهاند. این مواکب در نقاط مختلف استان از جمله رجاییشهر، عظیمیه، مهرشهر، ماهدشت، فردیس، هشتگرد و مشکیندشت مستقر شده و بهصورت مستمر خدمات ارائه میدهند.
لطفالهی خاطرنشان کرد: خدمات این مواکب صرفا محدود به پذیرایی از عزاداران نیست، بلکه در برخی نقاط، مأموریتهای مهمتری همچون بدرقه و تدفین شهدا نیز انجام میشود که نشاندهنده عمق مشارکت اجتماعی و مسئولیتپذیری این مجموعهها است.
او افزود: یکی از اقدامات شاخص، ساماندهی پخت و توزیع غذا برای جمعیت قابل توجهی از مردم است بهطوریکه دفاتر گردشگری بهصورت منظم مسئولیت تهیه و طبخ غذای ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر را در وعدههای ناهار و شام بر عهده دارند.
رئیس تشکل حرفهای دفاتر خدمات مسافرتی البرز با اشاره به نقش آژانسهای گردشگری در این فرآیند گفت: دفاتر و آژانسهای فعال استان از جمله پاییزان گشت، پروانه، کرجگشت، یاران دیار دوست و گشتستان از همان ابتدای جنگ، بدون وقفه در میدان حضور دارند و خدمات متنوعی ارائه میکنند.
این مسئول ادامه داد: در این میان، هماهنگی کلان میان دفاتر و مواکب با نظارت میدانی مستمر در حال انجام است و تلاش میشود با رصد لحظهای وضعیت، پشتیبانی لازم برای استمرار خدمات فراهم آید.
رئیس تشکل حرفهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری البرز با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی صحیح تصریح کرد: در شرایط بحران، مدیریت افکار عمومی اهمیت دوچندانی دارد؛ به همین دلیل، ستاد با انجام اطلاعرسانی هدفمند و مستمر و همچنین تعامل سازنده با رسانهها و فعالان فضای مجازی، تلاش کرده است از انتشار اخبار نادرست جلوگیری کرده و اعتماد عمومی را حفظ کند.
او توضیح داد: یکی دیگر از محورهای مهم، توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی است. مواکب و دفاتر گردشگری با حضور فعال در مراسم راهپیماییهای شبانه برای حمایت از مدافعان میهن و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری نقش مؤثری در تقویت همبستگی اجتماعی و حفظ هویت فرهنگی دارند. این اقدامات باعث میشود در کنار خدماترسانی، نوعی تجربه معنوی و فرهنگی برای مردم شکل بگیرد که در شرایط بحرانی بسیار حائز اهمیت است.
لطفالهی همچنین به موضوع مستندسازی اشاره کرد و گفت: تمامی اقدامات انجامشده بهصورت دقیق ثبت و مستندسازی شد و گزارشهای عملکرد دفاتر و مواکب بهصورت منظم جمعآوری شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: تحلیل این دادهها، علاوه بر کمک به بهبود مستمر عملکرد، زمینه شناسایی نقاط قوت و ضعف را فراهم کرده و در نهایت به تدوین یک الگوی مدیریتی کارآمد برای مواجهه با شرایط مشابه در آینده منجر خواهد شد.
