گردشگری ساوجبلاغ در خط مقدم مدیریت اجتماعی بحران

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی کاظمی با اشاره به شرایط خاص کشور در دوران جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: مجموعه اداره میراث فرهنگی ساوجبلاغ با رویکرد حفظ پایداری خدمات عمومی، صیانت از آرامش اجتماعی و حمایت از جریان خدمات گردشگری، از نخستین روزهای وقوع شرایط بحرانی، برنامه‌ریزی منسجم و اقدام هماهنگ را در دستور کار قرار داد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساوجبلاغ افزود: حضور مستمر در جلسات مدیریت بحران شهرستان که به میزبانی جمعیت هلال احمر برگزار می‌شد، از مهم‌ترین محورهای فعالیت این اداره بود و در این جلسات تلاش شد تا نقش حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در کنار سایر دستگاه‌ها به‌صورت فعال و اثرگذار تعریف شود. این هماهنگی‌ها زمینه‌ساز تصمیم‌گیری سریع و پاسخگویی به نیازهای فوری شهرستان در حوزه خدمات عمومی و گردشگری شد.

او با اشاره به ابعاد اجتماعی و فرهنگی اقدامات انجام‌ شده، گفت: در این ایام، حضور در تجمعات و راهپیمایی‌های شبانه در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مشارکت در مراسم تشییع شهدای جنگ رمضان و همچنین حضور مستمر در نماز جمعه به عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای همبستگی اجتماعی، به‌صورت منظم انجام شد.

کاظمی ادامه داد: در حوزه اداری نیز تلاش شد تا وقفه‌ای در روند خدمت‌رسانی ایجاد نشود؛ بر همین اساس سرکشی شبانه از ساختمان اداری با هدف پیشگیری از حوادث احتمالی و ارتقای ضریب ایمنی مجموعه در دستور کار قرار گرفت. همچنین حضور مستمر رئیس اداره حتی در ایام تعطیلات رسمی و استقرار شیفتی کارکنان برای پاسخگویی حضوری و غیرحضوری به مراجعان، موجب شد روند خدمات اداری بدون اختلال ادامه یابد.

این مسئول با اشاره به اهمیت نظارت میدانی در شرایط خاص گفت: بازدیدهای مستمر از واحدهای اقامتی و پذیرایی شهرستان با هدف بررسی وضعیت خدمات، رفع مشکلات احتمالی و اطمینان از استمرار فعالیت‌ها انجام شد. این بازدیدها در کنار نظارت‌های مشترک با همراهی فرماندار، معاونان شهرستان و مسئولان استانی، نقش مهمی در ارتقای هماهنگی بین‌بخشی و افزایش کیفیت خدمات گردشگری ایفا کرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ساوجبلاغ در ادامه به عملکرد حوزه گردشگری و اقامتی شهرستان در این ایام اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت اداره، بهره‌گیری از ظرفیت واحدهای بوم‌گردی و اقامتی برای اسکان اضطراری و حمایت اجتماعی بود. در این راستا بیش از ۱۲۰ نفر از شهروندان و مسافران در واحدهای بوم‌گردی شهرستان به‌صورت رایگان اسکان داده شدند.

او با تشریح جزئیات این اسکان‌ها گفت: در بوم‌گردی خاتون ۱۰ نفر به مدت ۱۰ شب، در بوم‌گردی عمارت کهن ۲۷ نفر به مدت ۱۲ شب، در بوم‌گردی لوتوس ۱۶ نفر به مدت ۶ شب و در بوم‌گردی دیمه‌سو ۳۴ نفر به مدت چهار شب پذیرش و اسکان رایگان داشتند که این اقدام با همراهی فعالان بخش خصوصی محقق شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ساوجبلاغ همچنین از ارائه خدمات تخفیفی در سایر واحدهای اقامتی و پذیرایی خبر داد و افزود: مجتمع محب سلامت با تخفیف ۲۰ درصدی، هتل‌آپارتمان‌ها با تخفیف بین ۲۰ تا ۴۰ درصد، سفره‌خانه‌ها با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصد و واحدهای پذیرایی بین‌راهی نیز با تخفیف مشابه به ارائه خدمات پرداختند.

کاظمی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در مدیریت شرایط خاص تصریح کرد: واحدهای پذیرایی شهرستان علاوه بر ادامه فعالیت عادی خود، آمادگی کامل برای در اختیار قرار دادن امکانات، فضاهای موجود و آلاچیق‌ها جهت اسکان اضطراری را اعلام کردند که این موضوع نشان‌دهنده بلوغ همکاری میان بخش دولتی و خصوصی در شرایط بحرانی است.

او در پایان خاطرنشان کرد: تجربه ایام جنگ در ساوجبلاغ نشان داد که هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت فعال بخش خصوصی و حضور میدانی مستمر مدیران می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات خدمات، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت تاب‌آوری گردشگری داشته باشد و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.

