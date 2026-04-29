به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شهباز محمودی با تأکید بر اینکه گردشگری مذهبی یکی از پایدارترین و ریشه‌دارترین نوع گردشگری در ایران است، اظهارکرد: این نوع گردشگری ترکیبی از تجربه معنوی، بازشناسی هویت تاریخی و پیوندهای اجتماعی است که در طول قرن‌ها در فرهنگ ایرانی تثبیت شده است.

معاون میراث اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: بقاع متبرکه و امامزادگان در استان البرز به عنوان کانون‌هایی چندلایه در حوزه فرهنگ، تاریخ و اجتماع عمل می‌کنند. این اماکن در کنار کارکرد عبادی، نقش مهمی در انتقال ارزش‌های فرهنگی، تقویت همبستگی اجتماعی و استمرار سنت‌های تاریخی دارند؛ موضوعی که باعث شده جایگاه آن‌ها از سطح محلی فراتر رفته و به سطح ملی ارتقا پیدا کند.

این مسئول با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه استان البرز گفت: قرار گرفتن این استان در شاهراه ارتباطی کشور و همجواری با پایتخت، باعث شده ظرفیت بالقوه‌ای برای توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی در آن شکل بگیرد. این ویژگی موجب شده تا امامزادگان و بقاع متبرکه البرز نه‌تنها مقصد زائران بومی، بلکه مقصدی برای مسافران عبوری و گردشگران سایر استان‌ها نیز باشند.

محمودی ادامه داد: پراکندگی این اماکن مقدس در شهرستان‌های مختلف از جمله کرج، ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان، اشتهارد و فردیس نشان‌دهنده عمق تاریخی و گستره نفوذ باورهای دینی در جغرافیای استان است. این پراکندگی بازتابی از پیوند دیرینه مردم این منطقه با اعتقادات مذهبی و فرهنگ زیارت در طول تاریخ است.

معاون میراث اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با بیان اینکه تاکنون 46 بقعه و امامزاده در این استان در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، اظهارکرد: ثبت ملی این آثار بیانگر اهمیت تاریخی، معماری و فرهنگی آن‌ها در سطح کشور است و نشان می‌دهد که این بناها تنها ارزش مذهبی ندارند، بلکه از منظر میراثی نیز واجد اهمیت ویژه هستند.

او افزود: ثبت این تعداد از آثار مذهبی در فهرست ملی، نشان‌دهنده غنای فرهنگی استان البرز و جایگاه آن در نقشه میراث معنوی و تاریخی ایران است؛ موضوعی که کمتر مورد توجه عمومی قرار گرفته اما در برنامه‌ریزی‌های کلان گردشگری کشور اهمیت بالایی دارد.

شهبازی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تاریخی این اماکن اشاره کرد و گفت: بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که شکل‌گیری این بقاع به دوره‌های مختلفی از تاریخ ایران بازمی‌گردد. از سده‌های اولیه اسلامی تا دوره‌های متأخر، هر یک از این بناها بخشی از تاریخ تحولات مذهبی، فرهنگی و اجتماعی منطقه را در خود جای داده‌اند.

او افزود: برخی از این بقاع دارای قدمت چند صد ساله هستند و در طول زمان نه‌تنها کارکرد خود را حفظ کرده‌اند، بلکه به‌تدریج به عناصر هویتی در بافت فرهنگی استان تبدیل شده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده پویایی و تداوم سنت زیارت در این منطقه است.

این مسئول در پایان تأکید کرد: امامزادگان و بقاع متبرکه استان البرز امروز نه‌تنها نمادهایی از ایمان و باورهای دینی مردم هستند، بلکه به عنوان بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی کشور، ظرفیت آن را دارند که در مسیر توسعه گردشگری پایدار مورد استفاده قرار گیرند لذا توجه علمی و برنامه‌محور به این حوزه می‌تواند البرز را به یکی از قطب‌های مهم گردشگری مذهبی در کشور تبدیل کند.

انتهای پیام/